Freedom Pines Fuels, filiale de LanzaJet, atteint les spécifications ASTM pour la production de carburant pour avions et le fonctionnement complet de l'usine grâce à une avancée qui constitue une lueur d'espoir pour les innovateurs, les agriculteurs, les producteurs de carburant et l'aviation

CHICAGO et SOPERTON, Géorgie, 13 novembre 2025 /CNW/ - LanzaJet, Inc., une entreprise de pointe dans le domaine des technologies de carburants de nouvelle génération et un producteur de carburants, a annoncé aujourd'hui avoir atteint la pleine capacité de production dans son usine LanzaJet Freedom Pines Fuels à Soperton, en Géorgie (États-Unis). Il s'agit à la fois de la première production au monde de carburant pour avions à partir d'éthanol dans une usine à échelle commerciale et de la première solution renouvelable non pétrolière compatible avec les avions actuels.

Cette réussite est l'aboutissement de 15 années de recherche et développement, de collaboration, d'investissement et de mise à l'échelle, et représente une avancée décisive pour l'industrie aéronautique, prouvant que l'éthanol peut être transformé en carburant pour avions à l'échelle commerciale. Alors que la filière HEFA (bio-huile) devrait bientôt atteindre un plateau en termes de matières premières disponibles et qualifiées, la technologie exclusive Alcohol-to-Jet (ATJ) de LanzaJet a désormais ouvert la voie à la prochaine vague de technologies de carburants d'aviation durables (SAF) applicables à presque toutes les régions du monde et dont le secteur a un besoin urgent.

« Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe lorsque l'on réunit l'innovation, la résilience, l'ingéniosité et le travail d'équipe pour voir grand et développer une nouvelle industrie, surmonter les défis et permettre une croissance mondiale, a déclaré Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet. Il s'agit d'une étape importante pour LanzaJet et nos investisseurs, et d'une victoire majeure pour l'aviation mondiale, qui pourrait peut-être servir de source d'espoir pour l'avenir. L'histoire de LanzaJet est une histoire d'impact : nous avons créé une nouvelle industrie, généré de la valeur et tenu nos engagements malgré les obstacles qui se dressaient sur notre chemin. Nous sommes désormais dans une position unique, grâce à notre technologie et à notre savoir-faire opérationnel, pour façonner cette industrie mondiale au cours de la prochaine décennie. »

L'une des technologies les plus prometteuses de ces dix dernières années à atteindre la maturité commerciale, la technologie ATJ de LanzaJet offre une solution évolutive pour décarboner l'aviation, en tirant parti des matières premières à base d'éthanol largement disponibles dans le monde et de la production supplémentaire substantielle d'éthanol possible à partir de sources de déchets et de carbone recyclé. Elle permet aux pays de renforcer et d'étendre leurs secteurs agricoles en accédant à ce nouveau marché, favorise le développement économique et renforce la sécurité énergétique nationale. Les pays peuvent désormais tirer parti et contrôler les chaînes d'approvisionnement et la production nationale de leurs carburants grâce à la technologie révolutionnaire de LanzaJet.

LanzaJet Freedom Pines Fuels sert de modèle pour la future production de carburants alternatifs durables (SAF), ouvrant une nouvelle voie pour le déploiement mondial et la commercialisation de la technologie ATJ de l'entreprise. LanzaJet a réussi à résoudre les problèmes et à mettre en service une usine et une solution technologique entièrement intégrées, premières du genre (FOAK). L'usine de LanzaJet comprend également des technologies FOAK : la technologie Hummingbird® de Technip Energies, une solution de conversion de l'éthanol en éthylène, et l'oligomérisation développée conjointement par le département américain de l'Énergie et LanzaTech. LanzaJet a investi dans ces technologies et dans la solution intégrée globale, les a conçues, construites, intégrées et rendues pleinement opérationnelles afin d'exploiter efficacement l'usine en tant que première installation de production de carburants à l'échelle commerciale.

La technologie ATJ de LanzaJet est conçue pour fonctionner avec une large gamme de matières premières durables, notamment les résidus agricoles, les cultures énergétiques, les déchets solides municipaux et le carbone capturé, afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie par rapport au carburant aviation classique. Une fois mélangé au carburant Jet A-1, le résultat est une solution entièrement certifiée et compatible avec les avions et les infrastructures existants. LanzaJet fournit cette technologie dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Inde, au Royaume-Uni, en Colombie, dans l'Union européenne, au Moyen-Orient et au Kazakhstan.

Située dans le comté de Treutlen à Soperton, en Géorgie, à moins de 160 km de Savannah, LanzaJet a investi plus de 300 millions de dollars pour développer cette installation qui a employé plus de 300 personnes pendant sa construction et a créé plus de 65 emplois directs et indirects pendant son exploitation.

LanzaJet est l'aboutissement d'une série de réalisations pionnières dans le secteur des carburants alternatifs durables (SAF), qui remontent à ses origines en tant que filiale de LanzaTech en 2012, avec la première technologie de conversion de l'éthanol en SAF développée en collaboration avec le Pacific Northwest National Lab. Ces premiers travaux ont permis la mise en place d'installations à l'échelle du laboratoire, de l'échelle pilote et de l'échelle de démonstration, la production de carburants conformes aux spécifications, l'approbation de la filière éthanol-SAF par l'ASTM en 2016 et les premiers vols commerciaux utilisant cette technologie, réalisés respectivement avec Virgin Atlantic et All Nippon Airways en 2018 et 2019.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est l'un des principaux fournisseurs de technologies de carburants alternatifs, avec sa technologie brevetée d'alcool-jet (ATJ) à base d'éthanol. LanzaJet a une incidence sur le développement économique, la sécurité énergétique, la décarbonisation et la sécurité nationale en accélérant la production et le déploiement de carburant d'aviation durable (SAF) et d'autres carburants de remplacement. LanzaJet est soutenue par des investisseurs et des bailleurs de fonds tels qu'Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, le Climate Innovation Fund de Microsoft, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines, le département américain de l'Énergie et le département britannique des Transports. LanzaJet a été reconnu pour son influence par TIME, Fortune, le MIT, Reuters, S&P Global et bien d'autres. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse : https://www.lanzajet.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg

SOURCE LanzaJet, Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Meg Whitty, [email protected]