International Airlines Group (IAG), Shell, le Groupe ADP, LanzaTech et Mitsui font des investissements supplémentaires pour soutenir la croissance de LanzaJet et le déploiement commercial de sa technologie exclusive de conversion d'alcool en carburant d'aviation

CHICAGO, 19 février 2026 /CNW/ - LanzaJet, Inc., entreprise chef de file des technologies de carburants et de la production de carburants de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui la première clôture d'un tour de table de placement en actions cible total de 135 millions de dollars, qui porte l'évaluation de l'entreprise avant financement à 650 millions de dollars. Le tour de table est codirigé par IAG et Shell, avec la participation du Groupe ADP, de LanzaTech et de Mitsui, tous des actionnaires existants qui augmentent leur investissement dans la croissance et les activités de LanzaJet sur son site américain de Freedom Pines Fuels à Soperton, en Géorgie : la première usine mondiale entièrement intégrée de conversion d'éthanol en carburant à l'échelle commerciale. L'investissement continu de ces industriels de premier plan souligne une grande confiance dans l'avenir du carburant d'aviation durable et de la technologie exclusive de conversion d'alcool en carburant d'aviation mise au point par LanzaJet. Le financement soutiendra les déploiements commerciaux actuels et futurs de la technologie de conversion d'alcool en carburant d'aviation de LanzaJet pour lui permettre de tirer parti d'un vaste spectre de perspectives mondiales.

LanzaJet a par ailleurs déjà reçu une importante subvention du Fonds pour les carburants avancés du ministère des transports du Royaume-Uni visant à accélérer la mise en œuvre de son projet Speedbird, une importante bioraffinerie de carburant d'aviation durable située dans le Teesside, au Royaume-Uni. À l'issue de cette première clôture, la levée de fonds en actions et la subvention apportent à LanzaJet 47 millions de dollars en capital.

« Nous sommes à un moment charnière pour LanzaJet. À la fin de 2025, nous avons annoncé que sur notre site de Freedom Pines Fuels, nous exploitions et produisions entièrement des carburants conformes aux normes ASTM. Il s'agit donc de la première production mondiale de carburéacteur à base d'éthanol comme matière première dans une usine de fabrication à l'échelle commerciale, et de la première solution renouvelable évolutive non basée sur le pétrole compatible avec les avions d'aujourd'hui. La décision de nos investisseurs actuels de diriger cette levée de fonds réaffirme leur conviction à l'égard de notre technologie et envoie un signal fort à l'ensemble du secteur : LanzaJet entend promouvoir la nouvelle valeur de l'éthanol, créer des possibilités de développement économique et redéfinir l'avenir des carburants pour le transport », a déclaré Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet.

Dans le cadre de ce tour de financement, LanzaJet s'engage dans une structure pluriannuelle innovante d'achat ferme sur son site de Freedom Pines Fuels. En vertu des accords d'achat ferme, LanzaJet utilisera un éthanol à bas carbone produit aux États-Unis à partir de déchets, ainsi que du gaz naturel renouvelable provenant d'une usine régionale pour produire du carburant d'aviation durable à faible teneur en carbone et du carburant diesel renouvelable. La structure d'achat ferme sécurise l'approvisionnement de LanzaJet en matières premières et lui garantit l'écoulement de toute la production de l'usine.

Parallèlement à ce tour de table, LanzaJet a optimisé sa structure de propriété et de gouvernance pour permettre une prise de décision efficace et efficiente, soutenir sa croissance et mettre l'entreprise en position d'attirer de futurs investisseurs.

CONSEILLER

Perella Weinberg est le conseiller financier exclusif de LanzaJet.

À PROPOS DE LANZAJET

S'appuyant sur sa technologie brevetée de conversion d'alcool en carburant d'aviation à base d'éthanol, LanzaJet est l'un des principaux fournisseurs de technologies de carburants alternatifs. LanzaJet exerce un impact sur le développement économique, la sécurité énergétique, la décarbonation et la sécurité nationale en accélérant la production et le déploiement de carburant d'aviation durable et d'autres carburants alternatifs. LanzaJet bénéficie du soutien d'investisseurs et de bailleurs de fonds tels qu'Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, International Airlines Group, le Groupe ADP, LanzaTech, le Climate Innovation Fund (Fonds d'innovation pour le climat) de Microsoft, Mitsui & Co, MUFG, Shell, Southwest Airlines, le ministère de l'énergie des États-Unis ou le ministère des transports du Royaume-Uni. L'impact de LanzaJet a été reconnu par des références telles que TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global et bien d'autres. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/

