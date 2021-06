Lancement officiel du Plan de relance rue Saint-Denis - Une petite révolution pour une grande rue - Saint-Denis a rendez-vous avec vous cet été !

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, lors du lancement officiel du plan de relance de la rue Saint-Denis, la Société de développement commercial (SDC) rue Saint-Denis, ses commerçants, la Ville de Montréal et l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ont dévoilé les premières activités du plan de relance de la rue Saint-Denis et la nouvelle campagne promotionnelle de l'artère commerciale, Une petite révolution pour une grande rue. Saint-Denis a rendez-vous avec vous.

L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et la Ville de Montréal ont ainsi lancé à l'été 2019 des consultations afin de tracer les grandes lignes d'un futur plan de relance dans le but de contribuer à la redynamisation de la rue Saint-Denis qui est située au cœur d'un des arrondissements les plus plus densément peuplés de Montréal.

Un plan de relance travaillé de concert avec les partenaires

Le budget du plan de relance de 1,2 million de dollars se décline en cinq enveloppes soit le rayonnement et l'attractivité de l'artère, les événements et l'animation, les projets structurants, qui incluent du mobilier urbain, de la végétalisation et des oeuvres d'art, le soutien aux commerçants pour le développement de leur modèle d'affaire et de leur offre commerciale, ainsi qu'une enveloppe dédiée aux entreprises performantes.

Ce plan, qui débute aujourd'hui, se poursuivra sur un horizon de quelques années en partenariat avec la SDC rue Saint-Denis, PME MTL Centre-Ville, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et la Ville de Montréal.

« Aujourd'hui, nous célébrons la rue Saint-Denis, sa relance, son dynamisme et sa vitalité retrouvée. Trop longtemps, les commerçant.es de cette mythique artère de Montréal ont été négligés. Nous sommes fiers d'avoir su redresser la barre. Dès le printemps 2019, un plan d'action complet de relance de la rue Saint-Denis a été présenté afin de lui donner une nouvelle impulsion. Pour redonner vie à cette artère, nous avons dû sortir des sentiers battus. Et cela a porté fruit. Aujourd'hui, Saint-Denis est redevenue une rue vivante, dynamique et invitante. Montréal est en pleine relance, la rue Saint-Denis aussi. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à venir profiter de tout ce qu'elle a à offrir et à encourager ses nombreux commerçant.es », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La rue Saint-Denis a une place importante dans l'histoire de Montréal et du Plateau-Mont-Royal. Le statu quo qui y a sévi pendant des années a grandement nui à sa vitalité, mais cela est aujourd'hui chose du passé. L'aménagement du REV, l'ajout de traverses à mi-îlots, l'amélioration du verdissement, l'apaisement de la circulation, tout ça a contribué à faire de la rue Saint-Denis une artère commerciale conviviale. La mise en œuvre de son plan de relance viendra la dynamiser encore plus et y améliorer concrètement l'expérience. Cette artère, nous y croyons et nous voulons lui donner toutes les chances de succès. Je tiens à remercier la Société de développement commercial rue Saint-Denis, les commerçant.es et mes collègues de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour leur ouverture, leur dévouement et leurs idées. Aujourd'hui, la rue Saint-Denis renaît », a ajouté Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif.

Un nouvel ADN sur Saint-Denis

Longtemps un incontournable à Montréal, la rue Saint-Denis jouit d'une histoire importante. L'arrivée du Réseau Express Vélo (REV) offre une opportunité unique de redressement pour cette artère commerciale emblématique du Québec.

« La rue Saint-Denis est une destination qui bénéficie d'une notoriété importante à travers le Québec malgré le fait que les dernières années furent difficiles pour de nombreux commerçants. Il est temps de tourner la page et de passer à autre chose », a déclaré M. Jean-François Gagnon, président du conseil d'administration de la SDC rue Saint-Denis et pharmacien indépendant de la Pharmacie Jean-François Gagnon. « Avec l'arrivée du REV et la revitalisation de la rue, nous avons cette opportunité à saisir afin de vous faire découvrir notre nouvel ADN qui offre une expérience de visite unique, composée de son milieu de vie accueillant, de son patrimoine bâti, de ses atouts culturels multiples, de son mix commercial et d'une offre d'accessibilité et de mobilité pour tous ».

Un premier événement pour découvrir la gastronomie sur Saint-Denis avec les Week-Ends Gourmands

La SDC rue Saint-Denis, en collaboration avec ses commerçants restaurateurs (bar, café et alimentation), sont fiers de vous inviter à découvrir ou redécouvrir la gastronomie sur Saint-Denis lors des Week-Ends Gourmands qui se dérouleront une fois par mois jusqu'en septembre. Le premier de la série de quatre se tiendra dès samedi.

De plus, il y aura d'autres événements, installations artistiques, aménagements et un projet d'illumination qui seront annoncés tout au long de la réalisation du plan de relance de la rue Saint-Denis. Nous vous invitons à rester à l'affût et à nous suivre sur la page Facebook de la SDC rue Saint-Denis .

« La rue Saint-Denis est belle. Elle est belle de cœur pour ses nombreux commerçants et résidents qui y vivent, elle est belle de son histoire et de son patrimoine bâti, elle est belle de son énergie et de son mélange de tradition et de modernité. Alors à partir d'aujourd'hui, nous vous invitons tous et toutes à venir nous voir, lors des différents événements, tel qu'aux Week-Ends Gourmands ou à tout simplement pousser les portes des commerces, et à déambuler sur la rue pour y apprécier l'expérience », a déclaré Mme Kriss Naveteur, directrice générale de la SDC rue St-Denis.

