Avec le thème de la campagne 2022, le comité 12 jours désire lancer un message clair : au-delà de la reconnaissance des violences genrées et systémiques, il est nécessaire d'entamer un processus de guérison non seulement individuel, mais collectif.

« La guérison ne signifie pas de mettre la charge mentale sur les victimes de violences. Il s'agit de transformer les mentalités, les habitudes et les engrenages afin de guérir la société dans son ensemble. Nous voulons des gestes qui permettent une reprise du pouvoir des victimes. Nous voulons abattre les barrières institutionnelles qui empêchent la guérison et nous voulons que l'État et la société se responsabilisent. La transformation et la guérison sont l'affaire de tous et toutes! » explique Taïna Mueth, porte-parole et coordonnatrice de la campagne 2022.

La campagne des 12 jours s'inscrit dans le contexte où les violences contre les femmes connaissent une montée fulgurante. Alors que le nombre de féminicides a augmenté de 77% entre 2019 et 2020, l'année 2021 est la plus meurtrière enregistrée au Québec depuis 2008. Ces chiffres seraient encore plus importants s'ils incluaient les femmes autochtones assassinées et disparues.

Le comité 12 jours soutient l'importance que cette transformation se fasse non seulement dans la société, mais à l'intérieur des organisations mêmes.

« Les OBNL et les organismes féministes doivent également remettre en question leurs pratiques pour répondre aux besoins des femmes les plus en marge de la société. Cette remise en question est impérative pour entreprendre une guérison collective au sein de nos milieux et les transformer », renchérit Mme Mueth.

Ce lancement sonne le coup d'envoi de 12 jours d'action et de sensibilisation qui auront lieu partout à travers la province et se clôtureront avec la commémoration de la tuerie de la Polytechnique le 6 décembre prochain.

Nous remercions les membres du comité 12 jours 2022 : l'Institut Simone de Beauvoir, Concertation-Femme, le Centre de solidarité lesbienne, Stella, le PiamP, Hoodstock, le Service d'Entraide Passerelle, la CSQ, la Table des groupes de femmes de Montréal, la FTQ, la Table des groupes de femmes de Montréal, le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, Girls Action Foundation, le Regroupement Naissance-Renaissance, Solidarité sans frontières et le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. Nous remercions également le Secrétariat à la condition féminine pour son soutien financier à la campagne des 12 jours d'action.

À propos du comité 12 jours d'action

Coordonné par la Fédération des femmes du Québec (FFQ), le comité 12 jours est une coalition autogérée innovante au Québec qui regroupe près d'une vingtaine d'organismes féministes. Depuis 11 ans, le comité 12 jours organise une campagne annuelle du 25 novembre au 6 décembre visant l'élimination des violences systémiques et institutionnelles faites aux femmes. Pour en savoir plus, visitez www.12joursdaction.com

SOURCE Fédération des femmes du Québec

Renseignements: Renseignements : Virginie Mikaelian, relationniste - [email protected] - 514-876-0166 poste 1501