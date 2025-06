/R E P R I S E -- Avis médias - Invitation à souligner les 30 ans de la Marche du pain et des roses/

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des femmes du Québec convie les représentant•es des médias à la Marche qui aura lieu à Québec le 7 juin de 13h à 16h pour souligner le 30e anniversaire de Marche des femmes contre la pauvreté « Du pain et des roses » en honorant les luttes féministes d'hier et d'aujourd'hui.

Dans une ambiance festive - la marche sera accompagnée de la fanfare Tint(A)nar - des centaines de personnes sont attendues pour marcher aux côtés de plusieurs marraines de 1995 et co-marraines de 2025, concluant les marches s'étant tenues dans 11 régions depuis le 26 mai. Marie-Claire Séguin, marraine de 1995 et Ariane Vaillancourt, co-marraine chanteront Du pain et des roses, accompagnées par Monique Fauteux.

Quoi : Marche à Québec « du pain et des roses » 1995-2025 Quand : Samedi 7 juin 2025 de 13h à 16h.

Les prises de paroles auront lieu au départ à 13h15, devant l'Assemblée nationale à 14h05 et à la fin au Parc George V à 15h Où : Départ devant le Musée national de beaux-arts de Québec, 171 Grande Allée O, Québec

Arrivée au Parc George V Qui : Organisé par la FFQ en collaboration avec le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale nationale (RGF-CN)

Prendront la parole :

Françoise David, présidente de la FFQ en 1995

Chantale Locat , marcheuse en 1995

, marcheuse en 1995 Michèle Rouleau, militante pour les droits des Premières Nations et marraine de 1995

Melissa Mollen-Dupuis , co-marraine

, co-marraine Diane Matte , coordonnatrice de la marche en 1995

, coordonnatrice de la marche en 1995 Marjorie Villefranche , marraine de 1995, Maison d'Haïti

, marraine de 1995, Maison d'Haïti Adina Ungureanu , comarraine, Collectif des femmes immigrantes du Québec

, comarraine, Collectif des femmes immigrantes du Québec Marie Eve Brunet et Johanne Gagnon , Collectif pour un Québec sans pauvreté

, Collectif pour un Québec sans pauvreté Sylvie St-Amand , présidente de la FFQ

, présidente de la FFQ Émilia Castro, Pénélope Guay et Julie Antoine , porte-paroles de la Coordination du Québec pour la marche mondiale des femmes

