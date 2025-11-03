MONTRÉAL, TIOHTIÀ:KE, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Projets Autochtones du Québec (PAQ) et Médecins du Monde Canada (MdM) annoncent avec fierté le lancement officiel le 6 novembre prochain de la Clinique de proximité en santé autochtone, un espace de soins culturellement sécuritaire et holistique destiné aux personnes des Premières Nations, Métis et Inuit vivant en milieu urbain, notamment celles en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

Située au cœur de PAQ, un organisme communautaire autochtone au 169 Rue de la Gauchetière E, cette clinique vise à offrir des soins de santé accessibles, respectueux et ancrés dans les réalités culturelles et spirituelles autochtones. Elle est opérée par une infirmière praticienne spécialisée en première ligne (IPS-PL), qui travaille en collaboration avec une équipe de navigatrices et navigateurs autochtones pour accompagner les personnes dans leur parcours de guérison.

« PAQ est honoré de s'associer à Médecins du Monde pour offrir un espace de soin enraciné dans le respect des cultures et des savoirs autochtones. Ce partenariat renforce notre mission d'accompagner les personnes autochtones en situation d'itinérance sur leur chemin de guérison et d'autodétermination », explique Stacy Boucher-Anthony, directrice générale, Projets Autochtones du Québec (PAQ).

« Cette clinique représente un pas concret vers la réappropriation du soin et de la dignité. En offrant un espace sécuritaire et respectueux, là où les personnes marginalisées se trouvent. Elle permet aux personnes autochtones de recevoir des soins adaptés à leurs réalités, tout en reconnaissant les blessures intergénérationnelles laissées par la colonisation », déclare Pénélope Boudreault, infirmière clinicienne et directrice des opérations nationales et du développement stratégique, Médecins du Monde Canada.

La clinique cible notamment les femmes autochtones survivantes ou à risque de violence conjugale et familiale, qui se heurtent souvent à la stigmatisation et au racisme systémique dans les milieux de soins. En plus des soins médicaux, la clinique offre un accompagnement psychosocial et culturellement sécuritaire, soutenant les personnes vers des services de santé mentale, de soutien juridique ou social, selon leurs besoins.

Le projet bénéficie du soutien du Secrétariat à la condition féminine du Québec et de La Fondation de la famille Pathy et s'inscrit dans une démarche plus large de lutte contre la violence fondée sur le sexe, en reconnaissant le rôle essentiel des soins de proximité dans la prévention, la sécurité et la reconstruction du lien de confiance avec les institutions de santé.

À propos de Projets Autochtones du Québec (PAQ)

Projets Autochtones du Québec (PAQ) offre des services d'hébergement, d'accompagnement et de soutien culturellement sécuritaires aux personnes autochtones en situation d'itinérance ou à risque de l'être à Montréal. L'organisme favorise le mieux-être, la réinsertion et la reconnexion aux identités culturelles et spirituelles.

À propos de Médecins du Monde Canada

Médecins du Monde (MdM) Canada est une ONG médicale indépendante engagée depuis près de 30 ans à Montréal pour défendre le droit à la santé des personnes en situation de vulnérabilité. Par son approche fondée sur les droits humains et la réduction des inégalités, MdM travaille au Canada et à l'international à rendre les soins accessibles, inclusifs et équitables.

Le lancement aura lieu le 6 novembre de 13h à 16h au 169 R. de la Gauchetière E, Montréal

Si vous souhaitez être des nôtres, RSVP à [email protected]

SOURCE Projets Autochtones du Québec

RELATION DE PRESSE : Karine Labrosse, consultante en communication pour Médecins du Monde Canada - [email protected]