Projets Autochtones du Québec inaugure Mikiwamcic : une nouvelle maison de chambres pour prévenir l'itinérance chez les jeunes Autochtones

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Projets Autochtones du Québec (PAQ) est fier d'annoncer l'ouverture officielle de Mikiwamcic, « la petite maison » en Atikamekw.

Mikiwamcic est une installation composée de six chambres individuelles avec des espaces communs.

Elle est destinée aux jeunes des Premières Nations, Inuit et Métis âgés entre 18 et 30 ans, qui quittent le système de protection de la jeunesse et/ou qui poursuivront des études à temps plein à Tio'tia:ke (Montréal).

Ceux-ci pourront y vivre pour une période maximale de 24 mois durant laquelle des intervenants les aideront à préparer leur vie après leur passage à la ressource.

La maison offrira un tremplin vers la stabilité résidentielle et l'autonomie, où la solidarité et les valeurs autochtones seront mises en avant pour aider ces jeunes à bien s'enraciner et à se réaliser dans la société.

La maison Mikiwamcic vise à prévenir l'itinérance en proposant un milieu de vie adapté aux besoins de ses futurs résidents.

Un espace pour grandir, se (re)construire et rêver

Conçu comme un lieu de transition, Mikiwamcic offrira un cadre bienveillant à ses résidents leur permettant de se recentrer sur leurs objectifs personnels - qu'il s'agisse de retourner aux études ou d'intégrer le marché du travail, tout en bâtissant un projet de vie stable et épanouissant.

Situé dans le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le bâtiment a été rénové avec goût, puis décoré par l'artiste Atikamekw Meky Ottawa.

Événement de lancement - mardi le 16 décembre 2025

Pour souligner l'ouverture officielle de Mikiwamcic, PAQ organisera un évènement de lancement le mardi 16 décembre 2025, de 9 h à 12 h au 1668 rue Saint-Germain, Montréal, QC. L'événement réunira des membres de la communauté, des partenaires, des donateurs, des élus, ainsi que l'équipe de PAQ. La programmation inclura des allocutions, une bénédiction traditionnelle, la présentation du programme et une visite guidée de la maison.

À propos de Projets Autochtones du Québec (PAQ)

Depuis maintenant 21 ans, PAQ offre un continuum de milieux de vie et de ressources destinées aux Premières Nations, Inuit et Métis à Tio'tià:ke (Montréal) qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être, à travers des approches ancrées dans les valeurs et les traditions autochtones, et en favorisant un environnement culturellement sécurisant.

SOURCE Projets Autochtones du Québec

Contact média : Stacy Boucher-Anthony, Adm.A., M.Sc. TS, Directrice générale, [email protected]