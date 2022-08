MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Sollio Groupe Coopératif, la Fédération de la relève agricole du Québec et le Mouvement Desjardins s'unissent pour lancer le Tremplin pour la jeunesse agricole, un parcours de formation et de réseautage qui vise à outiller et soutenir financièrement les jeunes entrepreneurs agricoles de 40 ans et moins pour leur projet d'établissement ou de repreneuriat.

En plus de bénéficier d'accompagnement et de formations ciblées, le programme qui est financé par le Mouvement Desjardins permettra à 20 jeunes entrepreneurs agricoles de se mériter une bourse de 15 000 $ à l'issue de leur parcours. D'une durée d'un peu plus d'un an, ce programme porté par le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole, un fonds administré par les trois partenaires clés du projet, se révèle être un soutien remarquable pour propulser vers l'avenir les jeunes entrepreneurs agricoles et contribuer à leur succès.

Le programme répond aussi à un enjeu criant de notre société particulièrement présent dans l'industrie agricole; celui d'assurer une relève pérenne. « C'est une préoccupation importante pour Sollio Groupe Coopératif dans le contexte actuel, où seulement un faible pourcentage d'entreprises agricoles ont une relève assurée et où les jeunes entrepreneurs du milieu peinent à accéder à la terre. Le Tremplin pour la jeunesse agricole contribuera à les outiller et à leur donner un élan supplémentaire pour faciliter leur établissement, ou la reprise de l'entreprise dans laquelle ils œuvrent », indique Muriel Dubois, présidente du Fonds coopératif d'aide à la relève agricole et première vice-présidente du conseil d'administration de Sollio Groupe Coopératif.

Le Mouvement Desjardins, présentateur du programme, est particulièrement fier de s'engager auprès des jeunes pour assurer une relève forte. « Chez Desjardins, nous avons à cœur d'appuyer les jeunes dans leurs projets et dans leurs ambitions. C'est une priorité pour nous et c'est pourquoi nous avons distribué près de 80 M$ l'an dernier dans le cadre de notre programme Tous engagés pour la jeunesse, affirme Sylvain Morel, vice-président, Relations d'affaires et Développement des marchés agricole et agroalimentaire du Mouvement Desjardins. Il faut soutenir et accompagner les jeunes qui souhaitent réaliser leur rêve de reprendre ou de s'établir dans une entreprise agricole et assurer du même coup une relève à cette industrie prioritaire. »

Même son de cloche pour la Fédération de la relève agricole du Québec pour qui le programme s'accorde parfaitement avec sa mission d'améliorer les conditions d'établissement en agriculture, en valorisant la profession d'agriculteur. « L'établissement d'une entreprise est une étape importante dans la vie des jeunes entrepreneur.es de la relève agricole. La FRAQ est fière de s'associer au mouvement coopératif pour rendre accessible un parcours de formation qui est de très grande qualité », affirme Pier-Luc Hervieux, premier vice-président de la FRAQ.

Dans le cadre du projet Tremplin pour la jeunesse agricole, le Mouvement Desjardins souhaitait également contribuer au rayonnement du service L'ARTERRE coordonné par le Centre de Référence en Agriculture et Agroalimentaire du Québec (CRAAQ). Rappelons que L'ARTERRE est un service de maillage axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. Le service privilégie notamment l'établissement de la relève et la reprise de fermes qui n'ont pas de relève identifiée afin d'assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec. Le CRAAQ se voit remettre la somme de 50 000 $ en soutien à sa mission de transfert de connaissances et de soutien à l'entreprenariat agricole. « Le CRAAQ est fier de collaborer au projet Tremplin pour la jeunesse agricole. Le montant accordé par le Mouvement Desjardins et ses partenaires permettra aux aspirants-agriculteurs adhérant à L'ARTERRE de bénéficier d'outils et de références favorisant le démarrage de leur projet d'entreprise », mentionne Louis Dionne, directeur général du CRAAQ.

Unis pour soutenir l'entrepreneuriat de la jeunesse, les partenaires de ce projet sont donc très heureux de mettre sur pied un programme dédié à une relève prospère. Pour en savoir plus sur le Tremplin pour la jeunesse agricole et s'inscrire au programme : sollio.coop/tremplin.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 850 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,3 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec

Depuis sa fondation en 1982, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a contribué à améliorer les conditions de démarrage et de transfert d'entreprises pour les jeunes agriculteurs et agricultrices d'ici. Les actions posées par la FRAQ s'inscrivent dans une volonté de représenter les jeunes entrepreneures et entrepreneurs agricoles dans les lieux de décision, de défendre leurs intérêts lorsque la situation l'exige et de valoriser la profession agricole.

