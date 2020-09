Lancement du site SPSCA.org du FIQ-SPSCA - Le syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches (SPSCA) lancera un site Web à vocation hybride le 9 septembre 2020

LÉVIS, QC, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de répertorier et de mettre en évidence la réalité quotidienne de ses 3 600 membres et des activités syndicales au sein du CISSS de Chaudière-Appalaches, le FIQ-SPSCA lancera un site Web qui sera un puissant outil de communication et qui rassemblera plusieurs fonctions.

Par l'entremise du site Web, les membres seront entre autres invitées à utiliser la plateforme pour dénoncer toute situation dangereuse ou inacceptable en lien avec la santé et sécurité au travail, la gestion du matériel de protection, l'organisation du travail et des horaires et plus encore.

De façon anonyme, à l'aide de leur matricule, les professionnelles en soins transmettront par l'intermédiaire de la plateforme leurs témoignages sur des situations vécues qui seront répertoriés par établissement. Parmi l'ensemble des fonctions proposées, la plateforme hébergera un centre d'appels et un réseau de communication direct avec les membres par appels téléphoniques et message texte. Ceci permettra au syndicat de réagir rapidement et de mobiliser ses membres. « C'est du jamais vu dans le milieu syndical! On a identifié toutes les lacunes qui nous ne permettaient pas de communiquer efficacement avec les membres, le site vient palier tous ces éléments. » déclare Laurier Ouellet, président du FIQ-SPSCA.

Également, un volet public sera accessible à la population et aux journalistes. Ils auront accès aux situations problématiques avec les employeurs dans les milieux de soins. Le président mentionne : « Avec notre site, la population et les journalistes pourront savoir en temps réel ce qui se passe dans les milieux de travail et notamment dans certains comités, dont les comités de soins. Cela permettra d'exposer la volonté réelle de l'employeur à régler les problèmes. Il doit absolument être imputable de ses mauvaises décisions! »

C'est le président du FIQ-SPSCA, Laurier Ouellet, qui donnera le coup d'envoi officiel de ce site lors du dévoilement au Centre de congrès et d'expositions de Lévis, le 9 septembre à 13 h 30.

