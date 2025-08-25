Les vendeurs du Canada qui expédient à l'étranger auront bientôt accès à un service simple, abordable et sécurisé avec des protections supplémentaires.

TORONTO, le 25 août 2025 /CNW/ - eBay, Inc. (Nasdaq : EBAY), chef de file mondial du commerce qui permet à des millions d'acheteurs et de vendeurs dans le monde entier de faire des affaires, a annoncé aujourd'hui le lancement du service Expédition internationale d'eBay au Canada,s'appuyant sur plus de 25 ans passés à faciliter l'accès aux marchés internationaux pour ses membres au Canada. Il s'agit de la première fois que le programme est lancé en dehors des États-Unis depuis sa création en 2022.

Depuis sa création en 1995, eBay a toujours eu à cœur de rendre le commerce mondial plus accessible et inclusif et fait en sorte de concevoir des outils et des programmes qui permettent aux petites entreprises et aux vendeurs particuliers d'accéder facilement à un bassin d'acheteurs internationaux. Au fil des années, eBay n'a cessé de promouvoir un commerce en ligne équitable, transparent et sécuritaire, créant l'un des sites les plus durables au monde qui aide les acheteurs et les vendeurs à l'échelle mondiale à faire des affaires en toute confiance.

Plus de 99 % des petites entreprises canadiennes qui font des ventes sur eBay* exportent leurs produits vers au moins un marché international, et l'objectif d'eBay est de leur faciliter cette tâche. Avec le service Expédition internationale d'eBay, les vendeurs admissibles n'ont qu'à expédier leurs objets au nouveau centre national situé à Mississauga, en Ontario, et eBay s'occupe du reste sans frais supplémentaires.

« Les vendeurs au Canada attachent une grande importance à la possibilité d'accéder au marché mondial grâce à eBay, et ce, depuis des dizaines d'années », a déclaré Manas Vijh, directeur des marchés verticaux et opérations à eBay Canada. « Avec le service Expédition internationale d'eBay, nous rendons cette expérience plus facile et sécuritaire pour les membres au Canada tout en leur permettant d'étendre leur portée aux marchés mondiaux. »

Dès son lancement, le service Expédition internationale d'eBay permettra aux vendeurs au Canada d'offrir l'expédition aux acheteurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de l'Union européenne par l'intermédiaire de son premier centre, situé dans la région du Grand Toronto. eBay prévoit ajouter d'autres pays avec l'objectif de servir des acheteurs dans plus de 190 pays.

Fonctionnement

Les vendeurs admissibles invités à participer au programme seront automatiquement inscrits et n'auront rien d'autre à faire. Les vendeurs peuvent gérer eux-mêmes les destinations vers lesquelles ils souhaitent offrir l'expédition au moyen du service Expédition internationale d'eBay. Si un vendeur a déjà des modalités d'expédition distinctes pour un pays donné, celles-ci seront offertes aux acheteurs en plus du service Expédition internationale d'eBay.

Grâce au service Expédition internationale d'eBay, l'envoi et la réception des objets se fait sans tracas.

Le service Expédition internationale d'eBay élimine les obstacles pour les acheteurs en simplifiant la livraison, peu importe les droits de douane.

La seule responsabilité du vendeur est de s'assurer que l'objet parvient au centre d'expédition nationale. Une fois l'objet accepté par le centre, eBay s'occupe du reste.

À ce moment-là, la vente est considérée comme terminée.

Si un acheteur entame un renvoi, eBay effectuera un remboursement sans facturer de frais au vendeur.

Étapes suivantes

Dès le mois d'octobre, la première cohorte de vendeurs admissibles auront accès au service Expédition internationale d'eBay pour leurs annonces sur les sites eBay.ca et cafr.eBay.ca .

Pour en savoir plus sur la façon dont le service Expédition internationale d'eBay accélère le commerce transfrontalier à l'échelle mondiale, et pour consulter un guide complet sur le nouveau programme, consultez le Centre des vendeurs d'eBay .

À propos d'eBay

eBay Inc. (Nasdaq : EBAY) est un chef de file mondial en matière de commerce qui relie les personnes les unes aux autres et qui bâtit des communautés afin de créer des perspectives économiques pour tous. Notre technologie favorise la réussite de millions d'acheteurs et de vendeurs dans plus de 190 marchés du monde entier, offrant à tous la possibilité de connaître la croissance et la prospérité. Fondé en 1995 à San Jose, en Californie, eBay est l'un des sites les plus importants et dynamiques au monde. Il propose des prix avantageux et une sélection exceptionnelle. En 2024, nous avons généré plus de 75 milliards de dollars en volume brut de marchandises. Pour en savoir plus sur l'entreprise et ses marques en ligne à l'échelle mondiale, consultez le site www.ebayinc.com.

SOURCE eBay

Pour plus d'information, veuillez contacter : Danielle Coe, [email protected]