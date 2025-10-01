Quatre petites entreprises situées dans tout le pays, de Vernon à Winnipeg, en passant par Red Deer et Innisfil, sont récompensées dans le cadre du programme annuel d'eBay

TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les entrepreneurs sont au cœur de l'innovation, de la création d'emplois et de la croissance économique au Canada, et eBay Canada célèbre quatre petites entreprises inspirantes avec l'édition 2025 de ses prix Entrepreneur de l'année. Le programme annuel reconnaît les contributions des propriétaires de petites entreprises qui incarnent la détermination et la passion de la communauté des vendeurs d'eBay.

« Alors que nous célébrons les lauréats de nos prix en ce mois des petites entreprises, eBay Canada fête également un anniversaire de taille en 2025 : 25 ans de mise en relation des acheteurs et des vendeurs canadiens avec le monde entier », déclare Manas Vijh, directeur, segments verticaux et opérations, eBay Canada. « Nous sommes profondément reconnaissants envers notre incroyable communauté - illustrée par nos lauréats - qui représente l'esprit d'entreprise et le succès du Canada d'un océan à l'autre. »

Voici les lauréats des prix Entrepreneur de l'année 2025 d'eBay Canada :

Entrepreneur de l'année - Blake Ouellet, Blakestoise TCG Blake a lancé son activité eBay pour financer sa collection Pokémon, et elle est devenue l'un des magasins de cartes à collectionner eBay les plus fiables au Canada. Basé à Vernon, en Colombie-Britannique, Blake se connecte avec des collectionneurs du monde entier, ayant acquis une clientèle fidèle par la patience, la régularité et un service exceptionnel. Il redonne également à sa communauté en faisant don de cartes à collectionner et de fournitures aux écoles locales.

- Blake Ouellet, Micro-multinationale de l'année - Adrian Ceranowicz, Skewed Games Adrian a transformé la vente de quelques jeux vidéo en Skewed Games, une boutique eBay de confiance basée à Red Deer, en Alberta, servant une clientèle au Canada, aux États-Unis et au-delà. En se concentrant sur des listes claires, un emballage soigné et des descriptions honnêtes, Adrian a acquis une clientèle internationale fidèle. Pour Adrian, son activité consiste à préserver la culture du jeu et à se connecter avec les collectionneurs.

- Adrian Ceranowicz, Entrepreneur près de chez vous - Dave Vanderloo, Dizcount Dave Le parcours eBay de Dave a commencé par hasard avec des palettes de vente aux enchères et est devenu une entreprise en ligne florissante basée à Innisfil, en Ontario. Gérant seul des centaines de référencements, il a bâti sa crédibilité grâce à l'excellence de son service, à la transparence et à des avis 100% positifs. L'histoire de Dave montre comment la curiosité, la persévérance et le réinvestissement intelligent peuvent transformer une activité secondaire en une entreprise de commerce électronique prospère.

- Dave Vanderloo, Entrepreneur émergent en commerce électronique - Jakub Pesic et Greg Wiatr, West To Best Jakub et Greg ont transformé des petites trouvailles et des pépites de ventes-débarras en une entreprise eBay à temps plein couvrant le centre et l'est du Canada. Basée à Winnipeg, au Manitoba, l'entreprise met l'accent sur le développement de la marque, le service à la clientèle et les événements communautaires pour créer un point de rendez-vous où les collectionneurs se connectent et partagent des idées.

Retrouvez les biographies complètes des lauréats ici .

Dans le cadre de son engagement continu à aider les petites entreprises du Canada à prospérer, eBay a récemment annoncé eBay International Shipping (eIS) au Canada, qui permet aux vendeurs de toucher plus facilement de nouveaux clients et de développer leurs activités à l'échelle mondiale.

À propos des prix Entrepreneur de l'année d'eBay Canada

Les récipiendaires de cette année, sélectionnés parmi de nombreuses candidatures en ligne, recevront des prix en espèces allant de 5 000 à 10 000 CAD pour les réinvestir dans leur activité.

De plus amples renseignements sur les prix Entrepreneur de l'année d'eBay Canada sont disponibles sur eBay.ca/eoy

Découvrez comment développer votre activité en ligne avec eBay sur eBay.ca/sellercentre.

À propos d'eBay

eBay Inc. (Nasdaq : EBAY) est un chef de file mondial du commerce qui relie les gens et construit des communautés pour créer des opportunités économiques pour tous. Notre technologie est utilisée par des millions d'acheteurs et de vendeurs dans plus de 190 marchés à travers le monde, offrant à chacun la possibilité de se développer et de prospérer. Fondé en 1995 à San Jose, en Californie, eBay est l'une des plus grandes et dynamiques plateformes de commerce au monde qui permet de découvrir une valeur considérable et une sélection unique. En 2024, eBay a facilité 75 milliards de dollars de volume brut de transactions. Pour plus d'informations sur la société et son portefeuille mondial de marques en ligne, visitez www.ebayinc.com .

