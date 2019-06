Lancement du service Communauto FLEX à Saint-Laurent

« Nous nous réjouissons d'accueillir ce nouveau service qui diversifiera les moyens de transport accessibles pour notre communauté. Les usagers pourront ainsi se déplacer plus rapidement dans Saint-Laurent et rejoindre facilement les autres arrondissements montréalais. Notre collaboration avec Communauto, débutée en 2005 par le biais de son service de location avec réservation, s'inscrit dans la politique de Saint-Laurent en faveur des modes de transports actifs, écologiques et durables. Il s'agit là de solutions de rechange à l'auto-solo, tout comme les vélos BIXI récemment déployés à Saint-Laurent. L'implantation de ces véhicules correspond également aux orientations de notre Plan local de déplacements adopté en 2017 et à notre statut de territoire municipal durable », a souligné le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

« Communauto s'est donné comme mission de développer un service de transport le plus répandu possible et complémentaire au transport collectif et actif. En proposant Communauto FLEX à une importante communauté comme celle de Saint-Laurent, nous franchissons un pas décisif vers une offre de dimension métropolitaine », a déclaré M. Marco Viviani, vice-président, Développement stratégique, Communauto.

Où stationner ces véhicules à Saint-Laurent?

Sur le territoire laurentien, le stationnement des véhicules Communauto FLEX sera autorisé seulement dans les deux zones de Stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR), soit :

Le SRRR du Vieux-Saint-Laurent, délimité par les boulevards Marcel-Laurin et Côte-Vertu, l'avenue Sainte-Croix et la rue Saint-Louis ;

et la rue ; Le SRRR de la gare Montpellier , délimité par le boulevard de la Côte-Vertu, l'avenue Sainte-Croix , ainsi que les rues Tassé et Muir.

L'arrondissement fera l'analyse de ce service au fur et à mesure, afin de garantir un stationnement harmonieux dans ces deux zones.

Qu'est-ce que Communauto FLEX?

Il s'agit d'un service de voitures en libre-service sans réservation, qui donne accès à des véhicules hybrides ou électriques disponibles sans délai, 24 h/24, 7 jours sur 7. Ses utilisateurs prennent une voiture à l'endroit de leur choix et la ramènent où ils le veulent à l'intérieur de la zone de desserte. La location est possible pour quelques minutes, quelques heures ou quelques journées.

Les utilisateurs peuvent se stationner dans les espaces réservés aux résidents se trouvant à l'intérieur des zones de desserte, existantes dans plus de 10 arrondissements à Montréal. Pour en savoir plus : www.communauto.com ou, par téléphone, 514 842-4545 ou 1 877 942-4545.

À propos de Communauto

Fondée à Québec en 1994, Communauto est le plus ancien service d'autopartage en Amérique du Nord et celui qui dessert le plus grand nombre de communautés au Canada. Avec une flotte de près de 3000 véhicules, la société dessert 13 villes au Canada ainsi que Paris en France. Le groupe Communauto opère des voitures à essence, hybrides et électriques. Il est l'un des rares opérateurs dans le monde en mesure d'offrir à sa clientèle l'accès à des véhicules disponibles avec ou sans réservation (VLS).

