Lancement du Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante - Actualiser, améliorer et enrichir l'enseignement

QUÉBEC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Pour guider la formation des futurs enseignants, le gouvernement du Québec a lancé aujourd'hui la deuxième édition du Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante.

Ce guide, notamment destiné aux universités offrant des programmes agréés de formation à l'enseignement, comporte 13 compétences professionnelles qui rappellent et saluent la complexité de la profession des enseignants.

Le Référentiel permet également aux enseignantes et aux enseignants d'identifier leurs forces et leurs défis et ainsi ajuster leur pratique. Les étudiantes et les étudiants peuvent s'y référer régulièrement pour connaître les compétences à développer non seulement pendant leur formation, mais également tout au long de leur carrière.

Rappelons que le Référentiel a été actualisé pour répondre aux besoins de notre société, entre autres en matière de culture et de langue. Ces besoins prennent la forme de compétences fondatrices devant être maîtrisées par l'ensemble des enseignantes et des enseignants du Québec.

SOURCE Ministère de l'Éducation

Renseignements: Source : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, 418 528-2265, poste 3144, [email protected]

Liens connexes

https://www.education.gouv.qc.ca/