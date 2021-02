Lancement du projet gouvernemental de soutien aux travailleurs étrangers temporaires touchés par la COVID-19

Pour ces personnes, l'accès à l'emploi passe par l'accès à une information juste sur leurs droits et leurs obligations, de même qu'un accompagnement adapté à leurs besoins, et à ceux de leur société d'accueil.

C'est la raison pour laquelle Immigrant Québec coordonne un appel à projets auprès des organismes à but non lucratif (OBNL) au Québec.

Ainsi, ces projets visant à soutenir, informer et accompagner les TET affectés par la COVID-19 seront financés par des fonds fédéraux, au moyen d'accords auxiliaires conclus entre les organismes retenus et Immigrant Québec.

Christophe Berthet, directeur général d'Immigrant Québec ajoute : « Ce projet rejoint deux de nos principales missions : donner une information fiable aux immigrants et fédérer la communauté des professionnels de l'immigration autour de projets qui servent leur cause. En tant que premier média d'information pour les immigrants et les nouveaux arrivants, Immigrant Québec est fier de contribuer à ce projet majeur qui vise à aider financièrement les organismes qui vont soutenir ultimement les travailleurs étrangers temporaires touchés par la COVID-19 en leur délivrant notamment des services et la bonne information sur leurs droits et leurs obligations ».

Les objectifs attendus

Les projets recevables pourront prendre des formes variées, mais seront soumis à un impératif d'achèvement au 30 juin 2021, date de fin du mandat d'Immigrant Québec.

En outre, ils devront tendre vers les objectifs suivants :

accroître le niveau d'information des TET sur leurs droits et responsabilités dans le contexte de la COVID-19, et les mettre au besoin en relation avec les ressources en lien avec leur situation (emploi, santé, famille, etc.)

favoriser l'autonomie et l'inclusion sociale des travailleurs étrangers

développer des services complémentaires aux travailleurs étrangers, afin de mieux intégrer les nouvelles contraintes liées à la pandémie, en particulier de communication.

Une attention particulière sera également portée aux projets adressés à l'égard des travailleurs du secteur agricole.

Chaque projet retenu recevra une participation financière, dont les modalités sont précisément circonscrites dans les formulaires de soumission. On notera ici que la subvention ne pourra excéder la somme de 300 000 $ par projet. De même, les dépenses admissibles ne pourront avoir déjà fait l'objet d'une aide en provenance d'un autre programme, et elles devront avoir été effectuées entre la signature de l'entente et le 30 juin 2021.

Un portail pour les OBNL et les travailleurs étrangers

Dans le cadre de son mandat, Immigrant Québec a souhaité faire du site dédié au projet, infotetquebec.com , une véritable antichambre de l'initiative, doublée d'un portail centralisé d'information thématique, à la fois pour les porteurs de projets et pour les TET. Cet outil de référence permettra aussi de faire état des avancées du mandat et de présenter les projets qui auront été retenus.

À propos d'Immigrant Québec

Avec plus d'un million de visiteurs uniques chaque année sur son site et plus de 240 000 abonnés à ses réseaux sociaux, Immigrant Québec est un organisme à but non lucratif devenu le premier média d'information à destination des personnes immigrantes au Québec, qu'elles soient déjà arrivées sur le territoire ou qu'elles aient le projet de s'y installer de façon temporaire ou permanente.

Pour remplir sa mission d'information et de rapprochement entre les personnes immigrantes et leur société d'accueil, l'organisme s'appuie sur une offre de contenus et d'outils pratiques accessibles à tous, gratuitement : articles d'actualité, portraits, conseils et guides thématiques à télécharger.

Immigrant Québec est aussi organisateur du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (salonimmigration.com) et du Sommet de l'immigration au Québec, destiné aux professionnels et aux acteurs de l'immigration ( sommet-immigration.com ).

Pour plus d'informations, visitez immigrantquebec.com .

