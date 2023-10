Lancement du programme Ma famille, ma communauté à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a participé aujourd'hui au lancement du programme Ma famille, ma communauté (MFMC) dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Ce programme vise à éviter le placement d'un enfant ou d'un adolescent dans une ressource d'hébergement ou à en réduire les conséquences lorsque cela est inévitable. Il s'agit de la 15e communauté à mettre en place MFMC, et la première à Longueuil.

Comme il a été stipulé dans les recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent), les communautés ont un rôle important à jouer pour ce qui est de la protection de nos enfants. En effet, c'est l'affaire de tous : le voisin, l'enseignante, le brigadier, la policière, la cousine. C'est en créant autour des familles un filet social protecteur que nos enfants vivront en sécurité et qu'ils auront des conditions pour bien se développer.

Bien que le maintien de l'enfant ou de l'adolescent dans son milieu familial soit privilégié, il arrive qu'un placement soit envisagé. Le programme MFMC vise la concertation et la mobilisation de toutes les ressources de la communauté (jeunesse et adulte) afin de permettre aux familles d'être accompagnées adéquatement dans leur milieu lors de ce processus.

Le déploiement de ce programme constitue aussi une réponse à l'amélioration de l'accès aux services de proximité, en permettant aux partenaires engagés dans le programme d'anticiper chez les enfants et les adolescents les besoins susceptibles de nécessiter des soins et des services.

Bien que MFMC soit coordonné par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est, il appartient à la communauté et sous-tend la mobilisation des partenaires pour renforcer le tissu social autour des enfants et des adolescents vivant une situation à risque de placement, de déplacement ou lors d'une réunification familiale.

« Ce programme s'inscrit dans la foulée des actions déployées par notre gouvernement afin de remettre l'enfant au cœur des décisions qui le concernent. Il a fait ses preuves dans les régions où il est en place et je suis très heureux que nous puissions l'étendre pour une première fois à Longueuil, dans ma circonscription. Je tiens à remercier tous les acteurs du milieu, de même que tous les comités et toutes les équipes qui ont joint leurs efforts pour renforcer la bienveillance autour des enfants du Vieux-Longueuil et des environs. »

Lionel Carmant, député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux

« Le mieux-être et le développement des enfants sont une grande priorité pour moi. Le programme met l'accent sur la prévention, l'intervention précoce et le soutien continu. Chaque enfant mérite de grandir dans un environnement sûr, aimant et stable. Je crois fermement que la communauté peut jouer un rôle capital dans le développement d'un enfant, d'un adolescent. En mobilisant cette communauté, nous créons un filet de sécurité solide et durable pour nos enfants. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire aux Services sociaux

« Je tiens à féliciter tous les partenaires qui se sont mobilisés pour permettre le lancement de cette initiative en Montérégie. Ce programme permet d'assurer un meilleur accompagnement des enfants grâce à une approche repensée d'intervention auprès des jeunes vulnérables ainsi que de leur famille. C'est admirable et c'est essentiel pour notre région. Je suivrai avec un très grand intérêt son déploiement. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Rappelons qu'en juillet 2020, un investissement de 90 millions $ a été annoncé quant au rehaussement de plusieurs services destinés aux jeunes en difficulté et à leur famille. Dans ce contexte, un montant de 3 millions $ sera annuellement consacré à l'implantation du programme Ma famille, ma communauté.

Pour plus d'information sur le programme Ma famille, ma communauté, visiter la page https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/services-jeunes-difficulte-famille/protection-de-la-jeunesse/programme-famille-communaute

