Lancement du prix Maurice-Pollack 2025 : honorer l'engagement des entreprises pour la diversité et l'inclusion

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sont heureux de lancer l'appel de candidatures pour l'édition 2025 du prix Maurice-Pollack, une reconnaissance de premier plan qui célèbre les entreprises québécoises qui se démarquent par leurs actions concrètes en matière de diversité culturelle et d'intégration des personnes immigrantes en milieu de travail.

Les organisations ont jusqu'au 11 septembre 2025 à 16 h pour soumettre leur candidature.

« La diversité culturelle est un levier de performance, d'innovation et de résilience pour nos entreprises. En plus de répondre aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre, l'intégration des talents issus de l'immigration apporte une richesse de compétences qui renforcent nos milieux de travail. Le prix Maurice-Pollack met en lumière des modèles inspirants qui démontrent que l'inclusion n'est pas seulement une valeur, mais un avantage concurrentiel. Nous invitons les entreprises de toutes tailles à faire rayonner leurs initiatives et à contribuer activement à un Québec plus prospère et inclusif. » Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ

« Le prix Maurice-Pollack célèbre les entreprises qui ouvrent leurs portes aux nouveaux Québécois et reconnaissent pleinement leur apport. L'emploi, c'est bien plus qu'un revenu : c'est un moteur d'intégration, d'apprentissage du français et de participation à notre société. En accomplissant ces gestes concrets, les employeurs contribuent à faire rayonner nos valeurs québécoises d'ouverture et de solidarité. » Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Le prix Maurice-Pollack est décerné dans deux catégories :

Volet petites et moyennes entreprises (employant moins de 250 personnes)

Volet grandes entreprises (employant 250 personnes et plus)

Les lauréats seront dévoilés lors de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) du 3 au 9 novembre 2025, un événement phare piloté par le MIFI qui met en valeur la contribution des Québécoises et Québécois de toutes origines au développement du Québec.

Les détails et le formulaire du concours sont disponibles au https://www.fccq.ca/prix-maurice-pollack-2025/.

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack Ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

