Lancement du premier Plan local de déplacements du Sud-Ouest

Pour une mobilité durable au coeur de nos quartiers

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a dévoilé son premier Plan local de déplacements 2024-2034 dans le cadre du conseil d'arrondissement du 9 septembre dernier. Comptant 4 axes, 13 objectifs et 44 actions, le Plan vise à favoriser les déplacements durables, actifs et décarbonés pour permettre à chacun et chacune de se déplacer selon ses besoins, efficacement et en toute sécurité. Le plan s'appuie sur une vaste démarche participative à travers les quartiers en 2023 ayant compté plus de 840 participations. Il découle de l'axe 4 du Plan d'action local en transition écologique (PALTÉ).

Photo (conseil d’arrondissement) : Le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en compagnie des membres du conseil d’arrondissement ainsi que de partenaires et employé(e)s ayant contribué au projet. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))

Citation : « Les travaux de l'échangeur Turcot et des autres méga chantiers majeurs qui ont généré nuisance et circulation de transit dans nos rues sont derrière nous. C'est le moment propice pour repenser la mobilité dans nos quartiers afin de les rendre plus sécuritaires, plus écologiques et mieux adaptés aux besoins de celles et de ceux qui y vivent et qui s'y déplacent. Ce PLD sera un précieux outil pour concrétiser l'approche Vision Zéro de la Ville de Montréal, qui veut réduire à zéro le nombre de décès et de blessures graves causés par une collision routière. »

Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

FAITS SAILLANTS

Quelques interventions que l'Arrondissement s'engage à prioriser :

Des rues mieux aménagées et plus confortables grâce à des voies de circulation moins larges;

Soutien pour les initiatives des rues-écoles afin d'encourager la mobilité active autour des écoles;

Moins de transit sur vos rues grâce à des aménagements favorisant la circulation locale;

Implantation de sas vélo pour améliorer la sécurité des déplacements;

Offre de support à vélo bonifiée notamment dans les 5 mètres de dégagement des intersections;

Des traverses de rue plus sécuritaires grâce aux feux de circulation avec des phases exclusives pour piétons.

Consultez le Plan local de déplacements du Sud-Ouest 2024-2034.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Anyck Paradis | Chargée de communication, [email protected]