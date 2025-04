Le nouveau Portefeuille FNB d'actions TD fournit aux investisseurs une solution à base d'actions tout-en-un simple et efficace

TORONTO, le 15 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé l'ajout du Portefeuille FNB d'actions TD à sa gamme de solutions de portefeuilles de fonds négociés en bourse TD (FNB TD) tout-en-un conçus pour les investisseurs qui cherchent un moyen efficace et peu coûteux d'investir. Mettant à profit plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des placements, le Portefeuille FNB d'actions TD offre un moyen pratique de diversifier le portefeuille des investisseurs grâce à des fonds indiciels qui procurent une exposition aux marchés généraux des actions Le Portefeuille FNB d'actions TD commencera à être négocié à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Voici ce qu'il offre aux investisseurs :

Commodité : Un moyen simple et efficace de bâtir un portefeuille diversifié par l'offre d'une solution de placement à base d'actions tout-en-un et pratique

Un moyen simple et efficace de bâtir un portefeuille diversifié par l'offre d'une solution de placement à base d'actions tout-en-un et pratique Faible coût : Une solution à faible coût comportant une répartition de l'actif stratégique intégrée et un rééquilibrage régulier du portefeuille

Une solution à faible coût comportant une répartition de l'actif stratégique intégrée et un rééquilibrage régulier du portefeuille Exposition aux actions : Une exposition maximale aux actions qui peut procurer un potentiel de hausse

« Le contexte de placement évolue et les investisseurs d'aujourd'hui sont à la recherche de solutions simples, commodes et efficaces qui répondent à leurs besoins changeants. Le Portefeuille FNB d'actions TD a été conçu précisément dans ce but. Nous croyons que cette nouvelle solution est la clé pour répondre aux besoins diversifiés des investisseurs modernes », a affirmé David Sykes, premier vice-président et chef des placements, GPTD.

Portefeuille FNB d'actions TD (symbole : TEQT)

Le TEQT vise à offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des parts d'autres FNB axés sur les actions et en mettant l'accent sur ceux qui ont un plus grand potentiel de croissance du capital.

Pour en savoir plus sur le Portefeuille FNB d'actions TD ou pour consulter le prospectus ou l'aperçu du FNB, rendez-vous sur le site GPTD.com. Des renseignements sur la gamme complète de FNB TD sont également accessibles à la page Solutions ciblées relatives aux FNB.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 487 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales gérées au 31 décembre 2024 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

