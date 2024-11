Lancement du Plan d'action de l'industrie de la construction pour l'inclusion des Premières Nations et des Inuit de la CCQ

Une entente historique entre les Premiers Peuples, la CCQ et les associations patronales et syndicales de la construction pour bâtir le Québec ensemble

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui à Trois-Rivières, la Commission de la construction du Québec (CCQ) lance aux côtés des Premières Nations et des Inuit et des partenaires de l'industrie un Plan d'action de l'industrie de la construction pour l'inclusion des Premières Nations et des Inuit dans le cadre du 5e Cercle économique régional des Peuples autochtones et du Québec.

« Au cœur de ce moment historique de réconciliation économique et sociale, il y un dialogue essentiel que la CCQ a nourri entre les Peuples des Premières nations et Inuit, les associations patronales et syndicales et les instances gouvernementales. Les 24 mesures de ce plan d'action, dont certaines sont déjà en place, sont un gage de succès afin de répondre adéquatement pour livrer le carnet de commande ambitieux du Québec et le bâtir ensemble» - Audrey Murray, présidente-directrice générale de la CCQ

En avril 2019, la CCQ a lancé une grande démarche collaborative pour l'inclusion des Premières Nations et des Inuit dans l'industrie de la construction dont les objectifs sont d'apporter une réponse adéquate aux demandes exprimées par les Premières Nations et les Inuit de manière globale, et de permettre à la CCQ de coordonner des efforts structurés avec les partenaires de l'industrie via l'élaboration du Plan d'action de l'industrie de la construction pour l'inclusion des Premières Nations et des Inuit.

Quelques-unes des 24 mesures du Plan:

Promouvoir la diversification des choix professionnels et de l'entrepreneuriat en construction et valoriser la participation de la main-d'oeuvre et des entreprises autochtones

Offrir une expérience client adaptée aux Premières Nations et aux Inuit

Adapter l'enseignement et l'apprentissage des programmes d'études aux besoins des communautés pour favoriser la réussite scolaire

Accompagner et outiller les partenaires pour faciliter le maillage entre la main-d'oeuvre en recherche d'emploi et les entreprises

Créer la région de travail CCQ Eeyou Istchee Baie-James et implanter des mesures particulières pour le Nunavik

Cible pour 2034

1% de la main-d'œuvre sur les chantiers de construction assujettis à la loi R-20, soit issue des Premières Nations et des Inuit. Actuellement, elle se situe à 0,38%.

« Le plan propose des solutions équilibrées qui valorisent les intérêts de toutes les parties impliquées. Grâce à une approche constructive, des dialogues ouverts et une vision partagée, nous avons relevé les défis avec succès. Le résultat est un plan stratégique et inclusif, qui reflète la diversité des voix et des points de vue de notre comité et des parties prenantes. » - Les membres du comité aviseur du Plan regroupant toutes les communautés des Premières Nation et Inuit du Québec.

« Le Plan d'action de l'industrie de la construction pour l'inclusion des Premières Nations et des Inuit lancé aujourd'hui fera école. Il s'agit d'un avancement non seulement pour le Québec, mais aussi et surtout pour les Peuples des Premières Nations et Inuit. Pour y arriver, la CCQ su créer un espace de confiance pour réunir tous les partenaires et dialoguer avec ouverture, humanité et raison. Je salue tous les partenaires qui ont su échanger de bonne foi pour contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre de ce plan. » - M. Jean Boulet, Ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« D'une même voix, les associations syndicales et patronales saluent cette alliance exemplaire, qui s'inscrit dans la continuité d'une industrie de la construction plus inclusive et respectueuse de la diversité du Québec. Les partenaires de l'industrie de la construction, le Gouvernement de la Nation Crie et les Jamésiens viennent d'accomplir une avancée majeure en collaborant main dans la main pour créer la région de travail CCQ Eeyou Istchee Baie-James. Cette démarche démontre notre capacité collective à écouter et à répondre aux besoins spécifiques des Premières Nations et Inuit. Grâce à une concertation remarquable de tous les acteurs, nous avons bâti un projet rassembleur et respectueux, marqué par une grande ouverture et une reconnaissance des différentes réalités. »

- L'ensemble des associations syndicales et patronales du secteur de la construction œuvrant sous la loi R-20i

Consultez ici le Plan d'action de l'industrie de la construction pour l'inclusion des Premières Nations et des Inuit de la CCQ

À propos de la Commission de la construction du Québec

Créée en 1987, la Commission de la construction du Québec est responsable de l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (loi R-20), qui encadre cette industrie. Elle offre de nombreux services à la clientèle qu'elle dessert, notamment pour tout ce qui a trait à la formation professionnelle, à la gestion de la main-d'œuvre et au soutien aux relations de travail de l'industrie de la construction.

SOURCE APCHQ inc.