Lancement du Parcours de décarbonation de l'UMQ : quand les municipalités se donnent les moyens d'agir sur demain

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) annonce le lancement officiel du Parcours de décarbonation municipale. Ce nouveau service d'accompagnement vise à soutenir de façon concrète les municipalités du Québec dans la réduction efficiente de leur empreinte carbone. Le Parcours offre une gamme complète de services spécifiquement conçus pour guider les municipalités à travers chaque étape du processus de décarbonation de leurs parcs de bâtiments et de véhicules municipaux.

Plus spécifiquement, les municipalités qui emprunteront le Parcours de décarbonation pourront compter sur toute une équipe rassemblant des expertises qualifiées nécessaires à une démarche stratégique et intégrée, notamment une personne-ressource, des outils, des formations, des séances d'information, de l'accompagnement en matière de réglementation, des regroupements d'achats et à l'optimisation de subventions.

Afin de guider ses membres vers les bonnes ressources et les financements existants, l'UMQ travaille en collaboration avec le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, Énergir, IVÉO, ainsi qu'avec la Fédération canadienne des municipalités, Roulons électrique et Décarbone +.

« Le lancement du Parcours marque une étape significative dans notre engagement à la lutte aux changements climatiques. L'UMQ est fière d'offrir aux municipalités un accompagnement concret et complet pour un processus de décarbonation efficace. Les municipalités font sans contredit partie de la solution dans l'atteinte des objectifs climatiques que le Québec s'est fixés. Le Parcours de décarbonation est un tremplin pour leur permettre de passer à l'action de façon concrète, rentable et réfléchie », souligne Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, 1er vice-président de l'UMQ et président du comité sur les changements climatiques.

« Les municipalités sont des collaborateurs incontournables de la transition climatique et notre gouvernement est présent pour les accompagner dans leur démarche. Rappelons qu'en plus des divers programmes existants, 261 M$ supplémentaires pour l'adaptation aux changements climatiques ont été annoncés à l'automne 2023 dans le cadre du point sur la situation économique et financière Québec et du nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité. Nous sommes heureux qu'un projet comme celui de l'UMQ voie le jour, car il permettra d'accompagner les municipalités dans leur processus de décarbonation, en fonction de leurs besoins et leur réalité », indique Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Notre électricité propre est au cœur de la transition du Québec pour une économie prospère et sobre en carbone. Dans notre Plan d'action 2035, nous misons sur l'accompagnement de nos clients afin de leur permettre de consommer moins et au bon moment. Nous croyons que cela passe par un ensemble de solutions comprenant l'efficacité énergétique, la gestion de la pointe et la biénergie. Les municipalités sont d'importants agents de changement. C'est pourquoi nous sommes ravis de participer au parcours de décarbonation municipale de l'UMQ et d'apporter notre appui aux municipalités qui veulent mieux consommer l'énergie », témoigne Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Planification énergétique et expérience client chez Hydro-Québec.

« Pour relever les défis colossaux qui nous attendent, le succès de la transition énergétique juste du Québec résidera dans la collaboration, l'ouverture d'esprit et la flexibilité. Les solutions ne sont pas uniques ni parfaites, elles sont multiples, mais surtout collectives et doivent être réfléchies avec une vue d'ensemble. Nous sommes fiers de joindre nos énergies à celles de nos partenaires. Ensemble, nous mettrons en œuvre différentes solutions de décarbonation, qui minimiseront l'impact économique et social, afin de nous permettre d'encore mieux accompagner chaque municipalité dans l'atteinte de leurs objectifs de réduction de GES, » affirme Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive, Québec, chez Énergir.

« Nous sommes fiers d'être partenaires de ce programme qui permettra de mettre en valeur plusieurs projets inspirants menés au sein de nos villes partenaires et de proposer aux municipalités des solutions éprouvées afin d'agir concrètement sur la décarbonation de leur territoire, » a mentionné pour sa part Benoit Balmana, directeur général d'IVÉO.

Pour en savoir davantage sur le Parcours de décarbonation municipale, consultez le site Web Pour le climat.

