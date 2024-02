Le Canada, le Mexique et les États-Unis lancent le nouveau programme Génération de leaders de l'environnement sous les auspices de la Commission de coopération environnementale pour accélérer la mise en œuvre de solutions environnementales proposées par des jeunes.

MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Appel aux jeunes du Canada, du Mexique et des États-Unis! Aspirez-vous à agir dès maintenant pour soutenir les collectivités nord-américaines et préserver les eaux, les terres et l'air que nous partageons?

La Commission de coopération environnementale (CCE) est fière d'annoncer le lancement du nouveau programme Génération de leaders de l'environnement (PGLE). Ce programme mobilisateur aidera les jeunes leaders à acquérir des compétences essentielles et leur permettra d'accéder à des fonds de démarrage pour vraiment laisser leur marque dans leur collectivité et au-delà.

Les personnes dont les solutions seront retenues bénéficieront d'un programme de mentorat d'un an et d'occasions de réseautage partout en Amérique du Nord. Elles recevront 15 000 $ CA en fonds de démarrage et pourront présenter leur solution aux responsables de plus haut niveau en matière d'environnement en Amérique du Nord dans le cadre de la session annuelle du Conseil de la CCE.

Il faut agir maintenant.

« Grâce au programme Génération de leaders de l'environnement de la CCE, nous offrons aux jeunes leaders de l'environnement de se joindre à la famille de la CCE, a déclaré le directeur exécutif de la CCE, Jorge Daniel Taillant. Le PGLE fournit aux jeunes des compétences essentielles et de vraies occasions de s'engager auprès de la CCE et de s'attaquer aux défis environnementaux les plus urgents à l'échelle du continent, tels que les changements climatiques, la réduction de la pollution, la perte de biodiversité et l'équité environnementale. »

Le PGLE invite des équipes de jeunes leaders en Amérique du Nord à soutenir les collectivités et à préserver les eaux, les terres et l'air que nous partageons. Ce programme s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans qui peuvent démontrer leur capacité à travailler en équipe en faisant, par exemple, partie d'une organisation dirigée par des jeunes, d'une équipe de jeunes personnes engagées et innovatrices, d'une ONG, d'un organisme à but non lucratif dirigé par des jeunes, ou encore, des personnes entrepreneures souhaitant créer leur entreprise.

En plus de renforcer les capacités des jeunes, ce nouveau programme de la CCE accélérera le développement du leadership jeunesse en élargissant les réseaux de jeunes agissant pour l'environnement et fournira des fonds de démarrage qui permettront le déploiement de solutions créatives, particulièrement à l'échelle locale. Dans le cadre du programme de mentorat d'un an, ces jeunes leaders participeront à des séances d'échange de connaissances avec des spécialistes pour promouvoir leur solution et ainsi enrichir une communauté nord- américaine du savoir. Ce programme soutiendra des activités efficaces, durables et axées sur les collectivités et établira un solide réseau de jeunes à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Le PGLE offrira également aux personnes participantes de vastes possibilités de réseautage. Les solutions retenues seront présentées au public, et les jeunes leaders pourront collaborer avec le Comité consultatif public mixte et le Groupe de spécialistes des connaissances écologiques traditionnelles de la CCE, ainsi qu'avec des personnes représentant les gouvernements nord-américains et des spécialistes, à l'occasion de la session du Conseil de la CCE, une plateforme idéale pour présenter les idées efficaces à l'échelle ministérielle.

Dans le cadre du programme de mentorat, les jeunes leaders recevront des conseils de spécialistes pour les aider à faire progresser leur solution, ainsi que des directives portant sur divers éléments de leur projet (par exemple, la façon de présenter leur solution), et sur divers sujets relatifs à l'élaboration et à la gestion d'un projet, dont la gestion des risques, l'établissement d'un budget, la diffusion et la collecte de fonds.

Les personnes candidates devront démontrer en quoi leur solution permettrait de participer à la résolution de problèmes critiques dans leur collectivité et à la préservation des eaux, des terres et de l'air que nous partageons en Amérique du Nord. Les propositions doivent être des solutions pratiques, efficaces, réalistes et durables qui visent à résoudre un problème environnemental clairement défini. Elles doivent aussi être adaptées au contexte et tenir compte des caractéristiques particulières de la collectivité ou de la région ciblée par le projet.

Les critères d'admissibilité et d'évaluation favoriseront les solutions axées sur un objectif clair et qui auront d'importantes répercussions sur les collectivités locales et leur environnement :

Portée et participation communautaire (40 %)

Faisabilité (25 %)

Harmonisation avec les priorités stratégiques de la CCE et le thème du programme (15 %)

Détermination des problèmes et des enjeux (10 %)

Innovation (10 %)

On accordera la priorité aux solutions élaborées en collaboration avec les collectivités, notamment celles dont les membres ne peuvent habituellement pas participer à la prise de décisions.

Date limite de présentation : les solutions proposées devront être téléversées sur Foundant avant le 31 mars 2024 à 23 h 59, heure locale.

Cliquez ici pour tout savoir sur le programme, les lignes directrices et critères de présentation, et pour présenter une solution.

Pour de plus amples renseignements sur le programme Génération de leaders de l'environnement et le processus de présentation d'une solution, participez à la séance d'information virtuelle, le 29 février prochain, de 13 h à 14 h, heure de l'Est. Des services d'interprétation simultanée en français, en anglais et en espagnol seront offerts.

À propos de la CCE

Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont établi la Commission de coopération environnementale (CCE) en 1994 en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, à savoir l'accord parallèle à l'Accord de libre-échange nord- américain en matière d'environnement. Or, depuis 2020 et conformément au nouvel Accord Canada‒ États-Unis‒Mexique (ACEUM), elle est désormais régie par l'Accord de coopération environnementale (ACE). La CCE rassemble un éventail d'intervenants issus du grand public, de peuples autochtones, des jeunes, d'organisations non gouvernementales, du milieu universitaire et du domaine des affaires en vue de trouver des solutions qui permettent de protéger l'environnement que partagent les trois pays nord-américains, mais tout en favorisant un développement économique durable au profit des générations actuelles et futures. On trouve de plus amples renseignements au sujet de la CCE à l'adresse

La CCE réalise ses activités grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, par l'entremise du ministère de l'Environnement et du Changement climatique, du gouvernement du Mexique, par l'entremise du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles), et du gouvernement des États-Unis, par l'entremise de l'Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement).

