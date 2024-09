Lancement du nouveau hub de l'Alliance MH2

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Après avoir dévoilé son nouveau hub sur la violence conjugale postséparation dans le cadre de son assemblée générale annuelle à Lévis, l'Alliance MH2 présente le site à outils violence-postseparation.ca.

Cette nouvelle plateforme numérique propose un vaste éventail de ressources sur des sujets variés dont la mise en sécurité des femmes victimes de violence conjugale postséparation, les enjeux d'intersectionnalité et d'inclusivité qu'elles rencontrent ainsi que la reprise de pouvoir à la suite des démarches encourues. L'Alliance MH2 souhaite que cette plateforme web devienne un lieu de partage de connaissances et de soutien aux personnes intervenant auprès de femmes et des enfants victimes de violence conjugale.

Disponible en ligne dès aujourd'hui, la plateforme bilingue est gérée et alimentée par l'Alliance de par son expertise en violence conjugale postséparation à travers le Québec. Les outils nouvellement créés alimenteront les savoirs pour toute personne désirant apprendre plus sur le sujet, via le site violence-postseparation.ca.

Source :

Mission de L'Alliance MH2

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 38 maisons membres dans 15 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Les 18 maisons membres en fonction hébergent annuellement plus de 500 femmes et enfants par année dans 145 unités d'hébergement sécurisées. Le développement de nouvelles ressources d'hébergement vise à accroître la capacité d'hébergement annuelle de plus de 800 nouvelles places d'ici 2025.

Site web de l'Alliance : https://www.alliancemh2.org/

Plateforme numérique / HUB : https://www.violence-postseparation.ca/

SOURCE Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale