MONTRÉAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Avec le nouveau Fonds DGIA Immobilier Privé Canadien (le « Fonds »), Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA) offre aux investisseurs institutionnels un accès à l'immobilier commercial canadien à travers des immeubles de grande qualité. Le lancement du Fonds est marqué par une transaction initiale de portefeuille immobilier diversifié de type "core" concernant plus de 300 millions de dollars en actifs de différents secteurs : multirésidentiel, industriel et centres commerciaux. Cette nouvelle solution alternative est axée sur un faible niveau d'endettement et cherche à procurer un revenu attrayant et prévisible, en plus de cibler une faible corrélation avec les catégories d'actifs traditionnelles. Les pratiques d'investissement responsable de DGIA sont appliquées tout au long du processus de gestion du Fonds, qu'il soit question de l'analyse des occasions, de l'acquisition ou de la gestion des actifs.

« Le nouveau fonds immobilier de Desjardins Gestion Internationale d'actifs offre des opportunités de croissance et de stabilité permettant aux investisseurs de participer à la dynamique d'un marché immobilier commercial canadien prisé par les grands investisseurs institutionnels. Nous sommes fiers de lancer ce fonds qui vient bonifier notre offre dans les marchés privés et témoigne de notre expertise et de notre engagement envers nos clients. » (Nicolas Richard, président et chef de l'exploitation de DGIA)

La direction du Fonds sera confiée à Tony Roy, vice-président et chef des placements immobiliers, sous le leadership de Frédéric Angers, vice-président et chef des placements, Marchés privés. L'équipe de M. Roy est composée de 10 professionnels de l'investissement basés à Montréal, Lévis et Toronto. L'équipe de placements immobiliers cumule depuis 26 ans un historique de performance solide à de grands clients institutionnels canadiens, et elle a accumulé près de 4 milliards de dollars d'actifs immobiliers sous gestion au cours de cette période.

Pourquoi investir dans le Fonds DGIA Immobilier Privé Canadien?

Générer un revenu de placement stable à long terme grâce à la philosophie d'investissement du Fonds centrée sur la préservation du capital et la croissance des flux monétaires;

Diversifier son portefeuille en tirant avantage d'une faible corrélation avec les autres catégories d'actifs;

Profiter de la plateforme immobilière de DGIA pour saisir des occasions d'investissement exclusives et bénéficier d'une exécution transactionnelle efficace.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 435,8 milliards de dollars au 31 mars 2024. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

