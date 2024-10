Lancement du Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village et de son premier appel de projets

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Ville-Marie, le Service du développement économique de la Ville de Montréal (SDÉ) et PME MTL Centre-Ville ont lancé conjointement le Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village, issu de la Stratégie d'intervention collective du Village. Plusieurs bourses pouvant aller jusqu'à 50 000 $ seront accordées en faveur d'actions citoyennes collectives, communautaires ou entrepreneuriales qui seront proposées pour améliorer la qualité de vie et la cohabitation dans le quadrilatère formé par la rue Saint-Hubert, l'avenue De Lorimier, le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sherbrooke Est. Le total de ces contributions financières s'élèvera à quelque 500 000 $ et sera réparti sur trois appels de projets jusqu'en 2026-2027.

(de gauche à droite) : Gilbert Samaha, directeur général de PME MTL Centre-Ville, madame Alia Hassan-Cournol, conseillère de ville, conseillère désignée de l'arrondissement de Ville-Marie, membre du comité exécutif et conseillère associée au développement économique, au commerce et au design, monsieur François Bergeron, directeur de la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, monsieur Robert Beaudry, conseiller de ville du district de Saint-Jacques et membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme de l’OCPM et de l’itinérance, Ron Rayside, président du conseil d’administration de PME MTL Centre-Ville, madame Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village - Village Montréal, monsieur Sylvain Côté, membre du comité de coordination de l'Association Citoyenne du Village de Montréal (l'ACVMtl). (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal))

Une vision de développement rassembleuse autour d'une Stratégie d'intervention collective

Suivant la vaste démarche de consultation publique mise en place en 2022 et qui a mobilisé la population du secteur et l'ensemble des acteurs du milieu, la Stratégie d'intervention collective pour le Village a mis en évidence une vision collective pour un quartier convivial et inclusif, où il fait bon vivre, travailler, entreprendre et se divertir. Une volonté partagée par toutes et tous de relever les différents défis entourant les enjeux du secteur, comme le sentiment de sécurité, l'espace public, l'identité, la vitalité socio-économique, le vivre-ensemble et la culture.

C'est dans ce contexte que PME MTL Centre-Ville a été sollicité par l'arrondissement de Ville-Marie pour mettre en place et gérer le Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village, un outil mis à la disposition des collectivités et des communautés afin de stimuler et de soutenir la réalisation de projets à impact socioéconomique, culturel et durable qui contribueront au développement local dans ce secteur au cours des prochaines années (2025-2027).

« La population du Village, c'est une communauté fière de son quartier. Elle est mobilisée comme jamais pour le faire rayonner. Notre administration a la ferme volonté de soutenir la communauté et d'assurer le dynamisme du secteur. Le FIL est un levier formidable pour le développement du quartier ainsi que pour soutenir directement l'impulsion des acteurs du milieu. Il facilite aussi l'émergence d'initiatives qui contribueront à sa revitalisation. Grâce au soutien partagé de ses projets, la communauté du Village aura les ressources nécessaires pour améliorer la qualité de vie des résidentes et résidents et de toutes les personnes qui fréquentent le Village », a mentionné Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Pour notre administration, le Village est une priorité depuis le jour 1. L'écosystème du Village peut compter sur nous pour soutenir et amplifier les projets issus du milieu. C'est pour cette raison que nous avons élaboré et déployé la Stratégie du Village en collaboration avec nos partenaires. Le FIL permettra de créer des projets par et pour la communauté, et ainsi, poursuivre le travail entamé. C'est 500 000 $ que nous lançons aujourd'hui, mais je tiens à inviter tous les partenaires privés à se joindre afin de bonifier l'enveloppe et de permettre à plus de projets de voir le jour pour notre Village », a ajouté Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques et membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance.

Un premier appel à initiatives pour 2024-2025

C'est aujourd'hui que s'ouvre la période de dépôt des initiatives pour ce premier appel de projets du FIL Village. Cette première édition s'adresse aux OBNL et coopératives, dont les groupes de citoyennes et citoyens ainsi que les organismes communautaires, qui peuvent, dès à présent, déposer leur projet. L'enveloppe totale pour cette année est de 130 000 $.

« Cet appel de projets s'aligne avec la vision de PME MTL Centre-Ville visant à soutenir le développement socioéconomique local, une dimension au cœur de notre offre de services. Nous savons que la participation active des citoyen(ne)s, des organismes communautaires et des entrepreneur(e)s est la clé d'un développement harmonieux et durable », a ajouté Monsieur Gilbert Samaha, directeur général de PME MTL Centre-Ville.

Dates à retenir :

23 octobre 2024 : lancement de l'appel de projets et début des inscriptions

6 novembre 2024 : séance d'information (webinaire) pour le grand public

31 janvier 2025 : fin de la période de dépôt des candidatures

Février 2025 : comité d'évaluation des initiatives

Mars 2025 : annonce des lauréates et lauréats

Plus d'informations disponibles sur la page du Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village.

Des contributions financières supplémentaires pour entreprises privées à venir

Des bailleurs de fonds privés ont été approchés afin de bonifier le FIL avec un deuxième volet, qui appuierait également des projets réalisés par des entreprises privées. Notons que l'enveloppe supplémentaire viendrait s'ajouter aux montants déjà confirmés à partir de la deuxième édition.

À propos de l'arrondissement de Ville-Marie

Établi sur le site fondateur de Montréal, Ville-Marie, c'est : plusieurs quartiers animés, le cœur économique et effervescent de Montréal, le premier quartier culturel de la ville, des milliers d'étudiantes et d'étudiants qui s'y instruisent, plus d'un demi-million de personnes qui y transitent chaque jour et l'un des centres-villes les plus habités en Amérique du Nord. En bref, un savant mélange d'architecture moderne et de trésors patrimoniaux. https://montreal.ca/ville-marie

À propos de PME MTL Centre-Ville

Acteur de premier plan dans le soutien au démarrage et à la croissance des petites et moyennes entreprises, PME MTL Centre-Ville offre un accompagnement, de la formation et du financement aux entrepreneurs des arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, d'Outremont et de Ville-Marie ainsi que de la ville de Westmount. PME MTL Centre-Ville fait partie de PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, qui a pour mission de stimuler l'activité économique locale en favorisant le développement de l'entrepreneuriat et de l'emploi sur le territoire montréalais.

PME MTL Centre-Ville s'est engagé à anticiper et à soutenir le développement socioéconomique des collectivités, de manière intégrée, concertée et durable. Pour en savoir plus sur PME MTL Centre-Ville, visitez https://pmemtl.com/blogue/developpement-economique-local%E2%80%AF-moteur-vitalite-collectivites

Sources et informations sur l'appel de projets : PME MTL Centre-Ville, Amandine Leclerc, Chargée de projet en développement économique local et territorial, 514 879-0555, poste 227, [email protected]; Relations médias : Ville de Montréal, [email protected]; Pour devenir un partenaire financier du FIL Village : Arrondissement de Ville-Marie, [email protected]