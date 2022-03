OTTAWA, ON, le 9 mars 2022 /CNW/ - Partout au pays, des océans et des voies navigables en santé sont synonymes d'économies locales prospères et de collectivités résilientes. Maintenant plus que jamais, à l'heure où notre pays fait le virage vers une économie carboneutre, le gouvernement du Canada a à cœur de protéger la diversité des écosystèmes, le patrimoine naturel du Canada et les emplois qui en dépendent. C'est pourquoi nous sommes à la recherche de technologies de prochaine génération pour la détection et la récupération de déversements d'hydrocarbures. Nous pourrons ainsi mieux préserver et protéger nos côtes et nos milieux naturels contre les déversements d'hydrocarbures accidentels ou causés par le dysfonctionnement d'un système.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui le lancement du Défi d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures d'Impact Canada. Doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars, le Défi incite les innovateurs à mettre au point des solutions rapidement déployables pour détecter les déversements d'hydrocarbures et améliorer les taux de récupération en contexte canadien.

Les technologies évaluées dans le cadre du Défi se déclinent en deux volets : 1) la détection, pour améliorer la disponibilité et l'exactitude des données afin d'orienter les mesures d'intervention en cas de déversements, et 2) la récupération, pour récupérer dans toute la mesure du possible les déversements d'hydrocarbures dans les milieux aquatiques et accélérer le rétablissement des milieux touchés.

Le Défi permettra aux innovateurs d'entrer en compétition pour obtenir du financement gouvernemental afin de concevoir et de mettre à l'essai leur solution d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures. Au terme de l'évaluation des propositions reçues, un comité d'examen choisira dix demi-finalistes qui recevront chacun 300 000 $ pour concevoir leur prototype. De ce nombre, cinq finalistes recevront un montant additionnel de 1 million de dollars pour réaliser une démonstration en phase préliminaire de leur technologie. L'équipe qui aura mis au point la meilleure solution d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures remportera le grand prix de 2 millions de dollars.

Les innovateurs ont jusqu'au 1er juin 2022 pour présenter leur proposition.

Le Défi d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures est le septième défi lancé par Ressources naturelles Canada dans le cadre de l'initiative Impact Canada. Les six défis précédents en technologies propres ont été conçus pour répondre à certains des plus grands enjeux environnementaux au pays. Il s'agit des défis Femmes en tech propres, Visez haut!, Branchés sur l'avenir, À tout casser, Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel et Plein potentiel.

Citations

« Il est primordial de proposer des solutions novatrices pour détecter et récupérer les déversements d'hydrocarbures en milieu marin afin de protéger l'environnement, la santé et la sécurité des Canadiens ainsi que d'assurer leur prospérité. Grâce à ce défi, nous donnons l'occasion aux innovateurs de créer les outils dont nous avons besoin pour préserver l'intégrité de nos écosystèmes et intervenir en cas d'accident tout en créant des emplois et en soutenant le secteur des technologies propres. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous soutenons les innovations qui permettent de répondre aux défis que posent les changements climatiques au pays et à l'échelle mondiale. Le Défi d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures d'Impact Canada est un élément essentiel de notre engagement à protéger l'environnement et à renforcer nos infrastructures de préparation aux situations d'urgence. Je me réjouis à l'idée de découvrir les travaux de nos grands innovateurs canadiens et de trouver, grâce à eux, des solutions pour détecter les déversements d'hydrocarbures et y réagir avec plus d'efficacité. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Il est extrêmement important de protéger les environnements côtiers ainsi que les habitats et la biodiversité qu'ils abritent. À l'heure où l'activité économique ne cesse de croître, trouver des solutions innovantes pour détecter et récupérer les déversements marins nous permettra de garder nos océans plus sains pour les générations à venir. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne



Liens connexes



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]