Lancement du balado "En classe affaires" sur les meilleures pratiques pour réussir son internationalisation

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et son programme COREX sont fiers d'annoncer aujourd'hui la nouvelle série balado « En classe affaires ». Élaborée en partenariat avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), elle vise à accompagner les entreprises québécoises dans le captivant processus d'internationalisation.

Affiche (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

Animée par Anne Marcotte, la première saison propose quatre épisodes explorant des vecteurs de réussite essentiels pour les entreprises qui cherchent à percer hors Québec. Les thèmes abordés vont des chaînes de valeur et de la manière de tirer profit de la réglementation internationale à la nécessité stratégique de la cybersécurité, en passant par l'importance de bien comprendre les autres cultures d'affaires pour assurer le succès de ses démarches à l'international. La série partage également des récits sur des modèles inspirants ici et ailleurs.

« En classe affaires » propose ainsi une expérience à la fois éducative et inspirante pour les entrepreneurs désireux de franchir les frontières et de prospérer sur la scène mondiale. Chaque épisode offre une immersion complète à travers des conversations approfondies avec des entrepreneurs chevronnés, des experts dévoilant les stratégies gagnantes, et des délégués du Québec partageant leur expérience dans le soutien aux entreprises québécoises à l'étranger.

Les quatre épisodes de la série sont à découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes.

« Ce balado met de l'avant l'expertise de nos représentants à l'international sur des thématiques incontournables pour quiconque s'intéresse à l'internationalisation des affaires. Avec nos 37 représentations dans 20 pays, nous demeurons proches des lieux de décision mondiaux pour anticiper les tendances et tenter de les influencer. », ajoute Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

« Cet outil s'adresse aux entreprises québécoises cherchant à explorer de nouveaux horizons. Le balado représente une ressource extrêmement pertinente en fournissant des conseils pratiques, des stratégies éprouvées et des témoignages inspirants, dans le but de propulser les entreprises vers le succès mondial. L'internationalisation est essentielle pour assurer une croissance à long terme. Le monde regorge d'opportunités pour nos entrepreneurs québécois ! », a indiqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Épisode 1 - Chaîne de valeur et marchés étrangers

Intervenants :

Geneviève Brisson, déléguée générale du Québec à Bruxelles

déléguée générale du Québec à Karine Bibeau , vice-présidente, Expérience Client chez Logistik Unicorp

, vice-présidente, Expérience Client chez Logistik Unicorp Hubert Rioux , conseiller économique à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Épisode 2 - Cybersécurité et internationalisation

Intervenants :

Bertrand Milot , président et fondateur de Bradley & Rollins

, président et fondateur de Bradley & Rollins Yan Huard , vice-président technologies de l'information du Cirque du Soleil

, vice-président technologies de l'information du Cirque du Soleil Claude Crête, directeur des technologies de l'information au ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)

Épisode 3 - Interculturalité et négociation internationale

Intervenants :

Véronique Tougas , présidente du Groupe Cambli

, présidente du Groupe Cambli Cécile Lazartigues-Chartier , consultante, L'art et la manière

, consultante, L'art et la manière Iya Touré, délégué général du Québec à Dakar

Épisode 4 - Modèles inspirants ici et ailleurs

Intervenants :

Sandra Rossignol , présidente-directrice générale de la Chambre de commerce Saguenay-Le Fjord

, présidente-directrice générale de la commerce Saguenay-Le Fjord Myriam Achard , chef, partenariat, nouveaux médias et relations publiques au Centre Phi

, chef, partenariat, nouveaux médias et relations publiques au Centre Phi Éric Dequenne, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)

Écouter la série balado.

Télécharger les visuels du balado.

À propos du programme des corridors d'exportation COREX

Lancé en 2015 par la FCCQ avec le soutien financier de l'Agence de développement économique du Canada et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations du Québec, COREX met à la disposition des entreprises des outils visant à soutenir leur développement à l'international. Il vise à dynamiser les échanges commerciaux, encourager l'exportation des entreprises québécoises, stimuler leur croissance ainsi qu'inciter l'exportation vers des régions stratégiques.

Depuis sa création, COREX a développé des ressources, organisé de nombreux événements de réseautage et de maillage dans le but de soutenir et d'encourager les entreprises québécoises dans leur processus d'internationalisation.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements: Alex-Sandra Thibault, Vice-présidente, communications, Fédération des chambres de commerce du Québec, Cell : 514 262-6863, [email protected]