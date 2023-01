MONTRÉAL, le 28 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est en présence de nombreux jeunes issus de divers horizons que Despina Sourias, conseillère associée au comité exécutif en matière de condition féminine, jeunesse, diversité et personnes aînées, a procédé au lancement du 35e Jeune Conseil de Montréal, qui se tiendra le 28 janvier ainsi que du 3 au 5 février prochains.

Le Jeune Conseil de Montréal est une simulation politique municipale non-partisane qui se tient une fois par année à l'hôtel de ville de Montréal. En prenant le rôle de conseillères et de conseillers municipaux, des jeunes de 18 à 30 ans participeront à des débats d'idées sur des enjeux importants et rencontreront d'autres personnes curieuses et engagées.

Chaque année, les membres du Jeune Conseil de Montréal débattent de trois projets de règlements municipaux, que ce soit dans le cadre de la journée des commissions ou des débats qui ont lieu dans la salle du conseil municipal. L'événement encourage ainsi le passage à l'action et le dynamisme démocratique afin d'inspirer de nouvelles générations à prendre part à la vie politique de leur ville.

Pour cette 35e année, les projets soumis sont le Règlement sur le logement locatif abordable, le Règlement sur l'équité de genre dans les espaces publics, ainsi que le Règlement sur la démocratisation de l'art et des métiers culturels.

Notons que le Jeune Conseil de Montréal n'est pas qu'une simulation de la politique municipale, elle est aussi une simulation journalistique! L'équipe journalistique derrière le journal de la simulation, le Vote de Confiance, a la responsabilité de faire le suivi du débat relatif à chaque projet de règlement et de faire la couverture journalistique de tous les angles possibles quant aux sujets en question.

« La simulation du Jeune Conseil est devenue une véritable tradition. C'est un rendez-vous qui joue un rôle essentiel pour garder notre démocratie en santé et pour stimuler le goût chez les jeunes de s'impliquer dans les milieux décisionnels. Les débats en simulation ne sont pas qu'un exercice d'initiation, ils inspirent aussi mes collègues membres du conseil municipal en apportant des perspectives nouvelles. En ce sens, les débats du Jeune Conseil sont aussi une bonne occasion de prendre le pouls des jeunes sur une variété d'enjeux actuels. Je profite de l'occasion pour souligner l'engagement des membres du comité de direction du Jeune Conseil de Montréal qui font un travail remarquable et rendent possible cet exercice démocratique qui contribue au dynamisme de la métropole », a déclaré Despina Sourias.

