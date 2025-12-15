/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE CONCERNANT DES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE OU À RISQUE DE LE DEVENIR/

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

15 déc, 2025, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur des ressources d'hébergement pour les personnes itinérantes ou à risque de le devenir à Montréal. 

L'activité se déroulera en présence notamment de :

  • Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé;
  • Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal;
  • M. Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun;
  • M. Claude Pinard, président du comité exécutif, responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal;
  • Mme Josée Lagacé, vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs au Fonds immobilier de solidarité FTQ;
  • M. James Hughes, président et chef de la direction à la Mission Old Brewery;
  • M. Alexandre Corbeil, directeur général de Ma Chambre;
  • Mme Valérie Chrétien, directrice générale de L'Artère de l'Est;
  • et Mme Jessica Soto, présidente du conseil d'administration de la Maison St-Dominique.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 décembre, 8 h.

DATE :

15 décembre

HEURE:

10 h

ENDROIT:

L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Compagnie(s) connexe(s)

Société d'habitation du Québec