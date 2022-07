Lancement des travaux au parc D'Argenson - Le Sud-Ouest aura son premier pumptrack!

Ce projet bénéficie d'une aide financière dans le cadre des programmes des installations sportives extérieures (PISE) de la Ville de Montréal, ClimatSol-Plus Volet 1 du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d'Hydro-Québec visant à soutenir le développement des collectivités qui accueillent de nouvelles installations de transport d'énergie.

« Ces installations novatrices feront vivre des émotions fortes aux utilisateurs et utilisatrices! Nous avons travaillé en amont, en collaboration avec la population, à différents scénarios d'aménagement du parc qui en avait grandement besoin. En trame de fond, nous avions l'objectif d'offrir des infrastructures différentes de ce qu'on voit traditionnellement dans nos parcs, et de répondre tout particulièrement aux adolescents qui nous disaient avoir peu de structures adaptées à leurs besoins. Avec le module hybride, le pumptrack, les aménagements paysagers, le parc à chiens et tous les autres travaux prévus, petits et grands y trouveront leur compte », a expliqué M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Premier pumptrack du Sud-Ouest

L'Arrondissement construira le premier pumptrack du Sud-Ouest. Ce parcours en boucle fermée constitué de bosses consécutives et de virages relevés permettra d'avancer en gagnant de la vitesse avec le pompage des bras et du corps - pour de haut en bas. Que ce soit en BMX, en vélo de montagne, en planche à roulettes, en patins à roues alignées, en trottinettes ou même en fauteuils roulants, une fois lancé.e.s sur la piste, les utilisatrices et utilisateurs avanceront sans avoir à donner de coup de bras, de pédale ou de patins! Des parcours débutants, intermédiaires et experts sont prévus. Des stations de vélos seront installées aux entrées du pumptrack pour accueillir les visiteurs en grand nombre!

Sondage citoyen.ne sur leur installation préférée à intégrer au parc

En 2021, près de 700 citoyen.ne.s ont participé au sondage en ligne pour sélectionner leur installation favorite à intégrer au parc pour les jeunes. Les trois choix, soit l'entraînement de rue, l'escalade et trampoline et le parkour et funambulisme (slackline) ont tous été très populaires. L'Arrondissement a donc décidé de construire un module hybride combinant des éléments des trois choix.

Parc canin et aménagements paysagers

Un parc canin avec sortie d'eau, mobilier et plantation est prévu pour bouger et jouer avec son fidèle compagnon, sans laisse!

Plusieurs améliorations seront également apportées au parc pour rendre les déplacements plus agréables dont l'aménagement de sentiers et l'ajout de signalétique pour mieux s'y retrouver de même que de l'éclairage pour plus de sécurité. Aussi, la création d'une zone détente avec hamacs permettra de se reposer une fois l'adrénaline dépensée. De plus, des infrastructures seront installées pendant les travaux permettant l'ajout futur d'un réseau WiFi pour profiter du beau temps tout en restant branché.

Transition écologique

L'Arrondissement réalisera la réhabilitation environnementale du site. Un jardin de pluie sera aménagé pour gérer l'eau de ruissellement et agir à titre de bassin de rétention pour qu'elle ne se retrouve pas dans les égouts. Également, plus de 70 arbres et des centaines de vivaces seront plantés afin d'augmenter la biodiversité et l'ombrage sur le site.

« Le projet de décontamination soumis par la Ville de Montréal s'inscrit tout à fait dans le cadre du programme ClimatSol-Plus, puisqu'il constitue non seulement une action de protection de l'environnement, mais une initiative louable visant à dynamiser l'un de ses parcs urbains. En effet, le parc D'Argenson y gagnera un usage supplémentaire qui profitera à la population locale tout autant qu'aux nombreux touristes et excursionnistes qui y viennent. Avec cette aide, le gouvernement du Québec poursuit son partenariat déjà solidement établi avec les municipalités qui sont des alliées importantes dans l'atteinte des objectifs du Québec en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux conséquences des changements climatiques », a souligné M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Travaux électriques

Des travaux électriques sont également prévus.

« Nous sommes fiers que notre Programme de mise en valeur intégrée permette le réaménagement du parc d'Argenson. La participation d'Hydro-Québec à ce nouvel aménagement témoigne de son intérêt à encourager le développement du loisir, du sport et de l'activité physique chez nos jeunes », a fait valoir Mme Marie-Claude Durand, cheffe - Affaires régionales et relations avec les collectivités à Hydro-Québec.

En effet, dans le cadre de la construction du nouveau poste électrique à 315-25 kV - le poste Saint-Patrick - l'Arrondissement du Sud-Ouest a été reconnu organisme admissible à ce programme.

Pour en savoir plus sur le parc D'Argenson , visitez le site Internet de l'arrondissement du Sud-Ouest.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Anyck Paradis | Chargée de communication, [email protected] | 438 922-7930