Lancement des services de sage-femme à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles : la CSN célèbre l'inauguration

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement les Sages-Femmes du Québec, conjointement avec la Fédération des professionnèles (FP-CSN) et le Conseil central du Montréal métropolitain, vous invitent à venir souligner l'inauguration des services de sage-femme à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.

« En plus de célébrer les 20 ans de la légalisation de la pratique sage-femme cette année, nous sommes fières de pouvoir offrir les services à un plus grand nombre de femmes, comme ici, à Pointe-Saint-Charles. » a souligné Mounia Amine, présidente du Regroupement Les Sages-femmes du Québec. « Malheureusement, les services de sage-femme sont encore trop peu connus et des problèmes d'accessibilité demeurent. Malgré une demande supérieure à l'offre, à peine 4 % des femmes ont accès à ces services, bien que le Ministère de la santé et des services sociaux se fût fixé une cible de 10 % dans le cadre de sa Politique de périnatalité 2008-2018. Nous souhaitons que d'autres services de sage-femme et maisons de naissance, comme celui-ci, voient le jour dans les prochaines années. » de rajouter Ginette Langlois, présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

« Nous sommes heureuses de soutenir, encore une fois, les sages-femmes dans le développement des services de sage-femme et des maisons de naissance. La CSN a toujours été à leurs côtés pour les appuyer dans le déploiement de la pratique et nous continuerons de les supporter à l'aube de leur prochaine négociation » a conclu Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal Métropolitain.

Détails

Portes ouvertes à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles (sous-sol), 1955 rue du Centre, Montréal, H3K 1J1, le jeudi 28 novembre de 13 h à 16 h, Conférence de presse à 16 h

À propos

Le Regroupement Les Sages-Femmes du Québec (RSFQ) est l'association professionnelle des sages-femmes du Québec. Il représente plus de 230 sages-femmes exerçant la profession partout dans la province. Il œuvre au développement de la profession et défend le libre choix des lieux d'accouchement pour les femmes et personnes qui accouchent.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) compte 9000 membres, salariés ou travailleurs autonomes, œuvrant dans un large éventail de professions, et ce, dans plusieurs secteurs : santé et services sociaux, éducation, organismes gouvernementaux, économie sociale et action communautaire, ainsi que le secteur privé.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et de la Baie James soit près de 100 000 travailleuses et travailleurs œuvrant dans tous les secteurs d'activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, la métallurgie, la forêt, le papier, les services publics, l'éducation et le commerce, répartis dans près de 400 syndicats.

SOURCE CSN

Renseignements: Camille Godbout, Service des communications de la CSN, 514-809-7940, camille.godbout@csn.qc.ca

