Lancement des réservations pour les emplacements de camping et de prêt-à-camper pour 2026

QUÉBEC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations pour les emplacements de camping et les unités de prêt-à-camper de ses 23 parcs nationaux, ainsi que des centres touristiques du Lac-Kénogami et du Lac-Simon et du camping des Voltigeurs pour la saison 2026, les 8 et 9 novembre 2025.

Entre forêts, lacs et montagnes, les destinations de la Sépaq offrent près de 7 500 emplacements de camping pour dormir sous les étoiles de la plus belle nature du Québec ! Près de 650 unités de prêt-à-camper sont également disponibles dans le réseau de la Sépaq. Ce type d'hébergement sait charmer les familles, comme les couples et les amis. Son aménagement est conçu pour des vacances réussies. En plus d'être tout équipé, ces unités possèdent un chauffage d'appoint. Les joies du camping simple et sans tracas !

Réservations

Afin de répartir l'achalandage sur le site Web et d'offrir une expérience d'achat agréable, l'ouverture des réservations selon les établissements se fera en fonction de différentes plages horaires réparties dans les journées des 8 et 9 novembre 2025. Il sera possible de faire sa réservation en ligne ou par téléphone (1 800 665-6527).

Notez que certaines unités de prêt-à-camper traditionnel et quelques emplacements de camping ne seront pas offerts lors du début des réservations pour l'été 2025, car des travaux de construction ou de mise à niveau doivent être effectués. Cette nouvelle offre sera mise en vente plus tard, en 2026.

Pour celles et ceux qui ne sont pas prêts à réserver leurs vacances 2026, il restera du choix pour tous les budgets et tous les goûts dans les semaines et les mois à venir.

Salle d'attente virtuelle mise en place

Sur le site Web, à l'ouverture des réservations, une salle d'attente virtuelle sera mise en place afin de favoriser un accès équitable aux emplacements. Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d'attente quelques minutes avant l'ouverture d'une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s'appliquera par la suite.

Il est recommandé de visiter le site Web de la Sépaq à l'avance pour prendre connaissance des informations utiles à la planification de ses séjours. La création d'un compte client est aussi suggérée afin faciliter vos transactions.

Quelques offres à ne pas manquer

Les personnes de 60 ans et plus bénéficient d'un rabais de 10 % sur le coût de leur réservation. De plus, un rabais de 15 % est offert à partir de la 3e nuitée en unité de prêt-à-camper. Certaines conditions s'appliquent.

Pour plus d'information : www.sepaq.com

