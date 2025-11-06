Adaptation aux changements climatiques - Des sentiers de ski de fond restaurés pour une saison prolongée

ORFORD, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest et le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy, accompagnés par le directeur et le responsable des infrastructures et projet de développement du territoire du parc national du Mont-Orford, MM. Mario Landry et François Xavier Regnault, ont procédé à une visite de sentiers dont la réfection prolongera la saison de ski de fond, au grand bonheur des amateurs de glisse.

Le directeur du parc national du Mont-Orford, M. Mario Landry, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air et responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, le PDG de la Sépaq Martin Soucy et le responsable infrastructures et projet de développement du territoire du parc national du Mont-Orford, François Xavier Regnault, ont procédé à une visite des travaux réalisés au coût de 1,4 million $ sur des sentiers et qui permettront de prolonger la saison de ski de fond. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Les impacts du réchauffement climatique ne sont pas un secret pour les fondeurs. Ils voient peu à peu se raccourcir la période propice à la pratique de leur activité hivernale favorite, particulièrement dans le sud du Québec. Au cours des derniers mois, des travaux ont été menés au parc national du Mont-Orford au coût de 1,4 million $ afin d'améliorer la surface de 15 km de sentiers par terrassement et du rechargement granulaire (gravier, sable, pierre concassée).

Ces améliorations, qui optimisent le drainage des pistes, permettront de maintenir l'enneigement au sol plus aisément. La saison de ski s'en trouvera ainsi prolongée avec une ouverture plus hâtive et une fermeture plus tardive. Les travaux réalisés renforcent également la sécurité des usagers avec la correction du profil de certaines pistes et facilite le travail des opérateurs de dameuse.

Dans le respect du milieu naturel

Un grand soin a été apporté à la préservation de l'environnement avant et pendant les travaux, auxquels l'équipe de conservation du parc national a été associée. Le projet a permis de retirer des entraves dans l'habitat du poisson grâce au remplacement d'anciens ponceaux par des arches en tôle forte, ce qui permet un meilleur transit des poissons et amphibiens en recréant le lit naturel des cours d'eau. Les espèces animales présentes ont été relocalisées durant les travaux, et des sols contenant des plantes exotiques envahissantes ont été retirés et disposés dans un site homologué à cet effet.

« Le ski de fond est un sport très populaire en Estrie et avec ses 50 km de sentier, le parc national du Mont-Orford est vraiment un lieu de prédilection pour le pratiquer. Grâce aux améliorations apportées, nous pouvons prolonger la saison de ski de fond et offrir aux amateurs de plein air plus d'occasions de bouger, de profiter des bienfaits de la nature et d'admirer toute la beauté du parc national. »

Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air

« Le réchauffement climatique représente un défi pour la pratique de certains sports d'hiver. Les travaux réalisés, qui favorisent une adaptation aux changements observés, visent à favoriser la qualité et l'accessibilité à une activité populaire et à entretenir adéquatement les infrastructures du parc national du Mont-Orford. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

Abonnements en vente

Le parc national du Mont-Orford, une destination prisée par les amateurs de ski de fond, offre comme ailleurs dans le réseau de la Sépaq différentes possibilités pour s'adonner à cette activité: billets d'accès quotidien, abonnement de saison, carnet de billets. Il est possible de se les procurer ici.

