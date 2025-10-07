Lancement des négociations pour les membres de la section locale 62 d'Unifor chez Bombardier

MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Une nouvelle ronde de négociation s'ouvre pour les membres de la section locale 62 d'Unifor travaillant au centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier. Le comité de négociation amorce les pourparlers avec des priorités claires : des gains en matière de salaires et de retraite, appuyé par une base syndicale mobilisée, confiante et prête à se faire entendre.

Les travailleuses et travailleurs du centre de finition jouent un rôle central dans l'excellence des avions d'affaires produits au Québec. Ce sont elles et eux qui réalisent les étapes finales de fabrication : installation des aménagements intérieurs, intégration des systèmes techniques, ajustements structurels de précision, travaux de finition haut de gamme, contrôle qualité et préparation à la livraison. Leur savoir-faire est essentiel à la réputation mondiale de Bombardier.

« Les membres de la section locale 62 sont fiers de leur travail, et ils ont toutes les raisons de l'être. Leur contribution directe à la qualité exceptionnelle des avions produits ici mérite d'être pleinement reconnue. Le syndicat est là pour s'assurer qu'ils obtiennent une convention à la hauteur de cette expertise », affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Dans un contexte où l'industrie aérospatiale québécoise est en pleine relance, cette négociation représente une occasion stratégique de rehausser les conditions de travail dans un secteur porteur.

« On sent une belle énergie parmi les membres. Tout le monde est derrière le comité, et c'est cette solidarité qui va faire la différence. C'est aussi grâce au dévouement des délégués qu'on peut compter sur une mobilisation forte et disciplinée. Leur travail contribue directement à la force et à l'unité de nos membres. Nous sommes fiers d'amorcer cette négociation avec une base aussi forte », ajoute Jean-François Bérubé, président de l'unité de Bombardier.

Unifor Québec tiendra les membres informés de l'évolution des discussions au fil des prochaines semaines.

