Lancement des inscriptions du 2e forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le 18 mai 2022, à Montréal, Emplois en régions invite les intervenants contribuant à l'intégration des personnes immigrantes dans les différentes régions du Québec à s'inscrire au 2e forum sur la régionalisation de l'immigration qui se déroulera les 29 et 30 septembre 2022 au CECi de Trois‑Rivières. Cet événement rassembleur sera l'occasion pour 300 acteurs des secteurs communautaire, municipal, institutionnel et privé de réfléchir et d'échanger sur la contribution de l'immigration au développement régional du Québec.