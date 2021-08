WINNIPEG, MB, le 12 août 2021 /CNW/ - Territoire du Traité no 1 et patrie de la Nation métisse -- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

La violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ des Premières Nations, des Inuits et des Métis est une tragédie nationale permanente que tous les gouvernements et les partenaires autochtones s'efforcent de combattre ensemble.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est jointe aux membres du Cercle national des familles et des survivants ainsi qu'à des partenaires autochtones pour souligner les nouveaux investissements prévus dans le budget de 2021 afin de soutenir la réponse fédérale à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées en investissant plus de 180 millions de dollars comme suit :

108,8 millions de dollars pour établir le Programme de création et de revitalisation d'espaces culturels dans les communautés autochtones afin d'aider les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones à accéder de manière significative à leur culture et à leur identité par le biais d'espaces culturellement pertinents, renforçant ainsi leur sécurité;

12,5 millions de dollars par le biais d'un nouveau programme visant à soutenir le bien-être des familles et des survivants des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées;

36,3 millions de dollars sur cinq ans et 8,6 millions de dollars de façon continue pour renforcer le soutien aux organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones;

24,5 millions de dollars pour mettre en place un groupe consultatif sur les données autochtones, afin de créer un nouveau programme pour financer les projets de données autochtones, et pour établir un secrétariat permanent concernant les FFADA afin de soutenir la coordination fédérale avec les partenaires.

Publiée le 3 juin 2020, la Voie fédérale, qui est la contribution fédérale au Plan d'action national, décrit les actions concrètes et le travail actuel et futur du gouvernement du Canada pour aider à mettre fin au racisme, au sexisme, à la discrimination fondée sur la capacité physique et à l'inégalité économique systémiques qui ont perpétué la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Le budget de 2021 a investi un montant historique de 18 milliards de dollars pour réduire les écarts entre les Autochtones et les non-Autochtones, pour favoriser la santé, la sécurité et la prospérité des communautés autochtones et pour promouvoir une réconciliation significative avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse. S'inspirant des travaux d'élaboration de la Voie fédérale, le budget de 2021 a également investi 2,2 milliards de dollars et 160,9 millions de dollars en continu, en financement directement consacré à la lutte contre les causes profondes qui contribuent à la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Les causes profondes telles que la pauvreté, les logements précaires ou l'absence de domicile fixe et les obstacles à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et au soutien culturel ont entraîné des traumatismes et une marginalisation multigénérationnels et intergénérationnels. Les politiques coloniales et patriarcales ont éloigné les femmes de leurs rôles traditionnels au sein des communautés et en matière de gouvernance, et elles ont diminué leur statut social, les rendant ainsi vulnérables à la violence.

Pour aller de l'avant, il est essentiel de disposer d'espaces sûrs pour la pratique des activités culturelles. C'est pourquoi le Programme de création et de revitalisation d'espaces culturels dans les communautés autochtones soutiendra les nouvelles constructions ou la rénovation et le réaménagement d'espaces culturels existants qui sont inclusifs pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Le programme fournira également aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ un accès sûr, sans obstacle, permanent et significatif à leur culture et à leur langue afin de leur permettre de rétablir, de réclamer et de revitaliser leur culture et leur identité.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à mettre fin à la violence sexiste et à emprunter la voie de la réconciliation en partenariat avec les peuples autochtones de partout au Canada.

Citations

« Le financement annoncé aujourd'hui constitue une nouvelle étape essentielle alors que nous travaillons en partenariat pour mettre en œuvre la Voie fédérale du gouvernement du Canada et mettre fin à la tragédie nationale de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Le Canada dispose maintenant du Plan et des ressources nécessaires pour travailler avec les peuples et les communautés autochtones afin de protéger les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA, peu importe où elles vivent. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c. p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans le transfert de la prise de décisions aux familles et aux communautés qui ont fait le travail nécessaire pour mettre fin au cycle continu de violence fondée sur la race et le sexe dont sont victimes nos communautés. Cette initiative vise à respecter nos façons autochtones de savoir, d'être et de faire et reconnaît enfin que les solutions doivent venir à l'échelle communautaire. »

Diane Redsky

Directrice générale, Ma Mawi Wi Chi Itata

« Nous saluons l'engagement pris aujourd'hui par le gouvernement fédéral et nous nous réjouissons de continuer à veiller à ce que l'expérience vécue et l'expertise des familles, des survivants et des personnes 2ELGBTQQIA+ soient au cœur de ces initiatives. Ces mesures sont l'occasion de passer à l'action. »

Hilda Anderson-Pyrz

Co-présidente, Cercle national des familles et des survivants

« Ces actions sont attendues depuis longtemps, mais l'annonce d'aujourd'hui suscite l'espoir que nos voix ont été entendues. Les familles et les survivants doivent être au centre de toutes les décisions du gouvernement et nous devons disposer de l'espace nécessaire pour affirmer notre pouvoir et continuer à dire nos vérités afin de mettre fin au génocide et à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. »

Kim McPherson

Membre d'une famille des Premières Nations

« Si nous voulons nous attaquer aux causes profondes de la violence, nous devons mettre fin au cycle de la discrimination et aux cycles des violences physiques et sexuelles. Pour ce faire, nous avons besoin de l'engagement total des gouvernements et des communautés à travailler ensemble pour mettre en œuvre des solutions dirigées par les Inuits. L'annonce de financement d'aujourd'hui est un pas vers la réconciliation et la résolution des inégalités criantes et de la discrimination systémique auxquelles sont confrontées les femmes inuites. »

Rebecca Kudloo

Présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada

« Nous nous réjouissons de l'annonce faite aujourd'hui de l'octroi de plus de 180 millions de dollars pour soutenir des programmes et des initiatives visant à mettre fin à la violence sexiste autochtone. Les Femmes Michif Otipemisiwak estiment que le legs des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées doit prendre fin. Ce financement marque le début d'une série de soutiens, de programmes et de transformations de politiques significatives, nécessaires pour éliminer cette tragédie. »

Melanie Omeniho

Présidente, Les Femmes Michif Otipemisiwak/Women of the Metis Nation

« L'annonce du gouvernement du Canada de fournir un soutien financier à un réseau d'organisations représentant les personnes 2ELGBTQQIA+ démontre que nous avons été vues et entendues. Grâce à ce financement, nous serons en mesure de soutenir un développement communautaire et culturel distinct afin de lutter contre le racisme, le sexisme, l'homophobie et la transphobie ainsi que de réduire la violence. »

Sylvia Maracle

Présidente, Comité 2ELGBTQQIA+

« Nous tenons à reconnaître les voix des familles et des survivants ainsi que le travail de fond des communautés autochtones, qui sont les premiers à faire en sorte que les 231 appels à la justice coulent comme nos eaux. La Voie fédérale est un élément clé de l'action visant à assurer la sécurité de nos femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones. »

Jeannie Whitebird

Coalition MB (MM)IWG2S+

« Le Conseil Ḿṇúyaqs (conseil des femmes) de notre nation a récemment signé la Déclaration des titres et des droits des Heiltsuk, réinstaurant le rôle des femmes dans notre gouvernance Hailzaqv, lors d'une cérémonie tenue dans notre Gvakva'aus Hailzagv, ou maison des Heiltsuk. La réappropriation, la réconciliation et l'autodétermination prennent toutes place dans cet espace culturel, qui est essentiel au mieux-être de nos femmes et de nos filles, car il rétablit notre identité culturelle ainsi que la véritable gouvernance de notre société. »

Marilyn Slett, chef élue de la Nation Heiltsuk

Faits en bref

La Voie fédérale est un élément clé du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, lancé le 3 juin 2021.

Le Plan d'action national a été co-élaboré par :

d'action national a été co-élaboré par : le Cercle national des familles et des survivants



des représentants des organisations locales des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des Autochtones



des gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux



des leaders représentant les Autochtones en milieu urbain et les personnes 2ELGBTQQIA+.

La Voie fédérale continuera d'évoluer au fil du temps, tout en demeurant évolutive et responsable des résultats pour les familles, les victimes et les partenaires à travers le Canada.

Pour obtenir de l'information sur la manière de postuler au nouveau Programme de création et de revitalisation d'espaces culturels dans les communautés autochtones, veuillez contacter [email protected]

