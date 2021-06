Lancement de Montréal numérique, une démarche collective au service de la transformation de Montréal

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable notamment de la ville intelligente, est heureux de présenter Montréal numérique, une démarche collective et inclusive au service de la transformation de la métropole.

« Montréal a entrepris un virage numérique majeur dans les dernières années. Le moment est venu d'avoir une approche plus globale du numérique à la Ville de Montréal. Montréal numérique propose une vision inclusive, responsable et réfléchie du numérique au sein de la Ville, dans laquelle s'inscrivent plusieurs transformations majeures en cours. La transformation numérique montréalaise sera mise aux services de la transition écologique et de l'équité sociale. Elle permettra aussi de bonifier l'expérience citoyenne par l'amélioration des services et la multiplication des opportunités de participation », a déclaré M. Croteau.

Un bilan positif

Depuis quatre ans, Montréal a mis en œuvre plusieurs initiatives emblématiques afin d'opérationnaliser le virage numérique. À titre d'exemple, mentionnons le lancement du site web Montreal.ca, le portail personnalisé « Mon compte », la Charte des données numériques de Montréal, l'augmentation des services numériques offerts à la population et la mise sur pied de 13 haltes-connexions durant la pandémie pour contrer la fracture numérique. Ajoutons que le virage numérique de la Ville s'est accéléré à l'occasion de la pandémie, notamment avec le passage rapide de milliers d'employés en télétravail.

« Je tiens à souligner la capacité d'adaptation, l'agilité et la flexibilité démontrées par la Ville de Montréal lors de la crise de la COVID-19, qui ont permis à des milliers d'employés municipaux d'adopter le télétravail en un temps record afin de maintenir un niveau de service aux citoyens élevé en temps de crise, tout en protégeant la santé de la population montréalaise et de notre personnel », a rappelé François W. Croteau.

Montréal numérique

La vision Montréal numérique se veut un levier efficace et structurant pour déployer des services accessibles et de qualité pour la population montréalaise. Ses objectifs sont de renforcer le positionnement de Montréal comme ville intelligente, innovante et humaine, d'améliorer la performance organisationnelle et les services à la population, et de mettre en place une stratégie en technologies numériques intégrée et transversale à la Ville de Montréal.

L'actualisation de la stratégie de transformation numérique porte sur de grands axes tels que la gouvernance des données, la sécurité, la sobriété numérique, l'inclusion numérique, la qualité des politiques publiques et la confiance qu'elles récoltent, ainsi que la bonification des services numériques. La stratégie Montréal numérique se divise en quatre ambitions transversales pour structurer les prochaines étapes. Enfin, elle se compose de 41 engagements qui affirment comment la Ville va poursuivre sa transformation numérique et en faire un véritable atout pour mieux servir la population, être plus efficace et relever les futurs défis municipaux. Montréal numérique et les engagements contenus peuvent être consultés ici .

Montréal numérique est également une assise de Montréal 2030, le plan stratégique de la Ville de Montréal. Elle constitue un levier important pour propulser la transformation de Montréal au cours des 10 prochaines années et réaliser les objectifs de Montréal 2030. Ainsi, les orientations du plan stratégique portant sur la transition écologique ; la solidarité, l'équité et l'inclusion ; la démocratie et la participation ; l'innovation et la créativité pourront se matérialiser à l'aide des nombreux projets de transformations numériques prévus dans Montréal numérique.

« En encourageant l'émergence d'une nouvelle culture axée sur le numérique, en plaçant le numérique au service de l'efficience organisationnelle et en agissant dans une perspective d'amélioration continue, Montréal Numérique bénéficiera non seulement à la main-d'œuvre municipale, mais aussi à la population montréalaise et à nos partenaires. J'en suis très heureux », a conclu M. Croteau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]