Le design de LUSTRA met en avant l'art de vivre urbain et le confort moderne dans tous ses aspects. LUSTRA propose une variété d'unités, des studios aux logements spacieux d'une à trois chambres, conçus pour allier confort et fonctionnalité de manière harmonieuse. Le promoteur a méticuleusement combiné un design raffiné, des matériaux de qualité et des espaces astucieusement utilisés, garantissant ainsi une expérience de vie exceptionnelle à chaque étage.

Les résidents de LUSTRA bénéficieront d'un salon des locataires équipé d'un foyer au gaz, d'une cuisinette et d'un espace de travail partagé dans la phase 1. De plus, ils auront accès à une salle d'entraînement et à des aires de jeux intérieures et extérieures pour petits et grands, qui seront ajoutées lors des phases 2 et 3. Des commodités telles que le stationnement intérieur et extérieur, des espaces de rangement pour vélos et des bornes de recharge électrique seront également disponibles.

"Nous sommes ravis de dévoiler LUSTRA, un projet qui incarne le summum du confort et de l'élégance urbaine tout en offrant un accès privilégié à toutes les commodités et services essentiels à Terrebonne", déclare Alexandra Serafini, vice-présidente des opérations résidentielles. "Avec la livraison prochaine de la phase 1 en 2025, nous sommes impatients d'accueillir nos premiers résidents et de contribuer à la croissance dynamique de cette communauté."

Pour en savoir plus sur LUSTRA et pour vous tenir informés du lancement, inscrivez-vous : www.lustralocatif.ca.

À propos de Forum

Forum est un important propriétaire, développeur et promoteur immobilier commercial, résidentiel et à usage mixte au Canada. Nous gérons tous les aspects du processus de développement, y compris la diligence raisonnable, l'acquisition, l'aménagement du territoire, la construction, la location et la gestion quotidienne des biens immobiliers. Outre sa solide expérience en matière de développement commercial et son large choix d'espaces commerciaux à louer, Forum propose une gamme de propriétés résidentielles soigneusement sélectionnées dans des emplacements de premier choix. Forum ne se contente pas de remplir des espaces, il construit des communautés. Pour Forum, les voisins sont aussi importants que l'emplacement, car travailler avec les bonnes personnes est le fondement d'une communauté prospère.

www.groupeforum.ca

À propos d'Axxys

Fondée en 1998, AXXYS s'est imposée comme une référence dans la construction de haute qualité en Amérique du Nord, avec une spécialisation initiale dans les constructions de détail haut de gamme. Depuis 2012, l'entreprise a également développé plus de 2000 unités dans le secteur résidentiel, incluant des projets significatifs tels que les condominiums Charlotte et Walter sur Atwater à Griffintown, Le Royalton a ville Mont-Royal, ainsi que les tours Gramercy et Dorchester au centre-ville de Montréal. Ces réalisations reflètent son engagement envers l'innovation et la durabilité.

www.axxysconstruction.com/

SOURCE Forum

Pour toute demande média, veuillez communiquer avec : Catherine Liu, Forum, Gestionnaire - Marketing, [email protected], (514) 994-7578