Forum dévoile son nouveau site web, reflétant son expansion vers des projets d'envergure à usage mixte

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Forum, un développeur, propriétaire et gestionnaire immobilier de premier plan dans les secteurs commercial, résidentiel et à usage mixte au Canada, est ravi d'annoncer le lancement de son tout nouveau site web. Cette plateforme redessinée reflète l'évolution de Forum en tant que leader dans les projets d'envergure à usage mixte, mettant en lumière l'impact grandissant et l'approche avant-gardiste de l'entreprise en matière de développement.

Avec un design moderne et une navigation intuitive, le nouveau site offre une expérience immersive permettant de découvrir le portefeuille croissant de Forum. Parmi les points saillants : des projets phares à usage mixte, des opportunités de location et des informations approfondies sur le rôle de Forum en tant qu'acteur innovant de l'immobilier canadien.

Lustra, l'un des projets emblématiques illustrant cette ambition, se distingue par son intégration d'éléments résidentiels, commerciaux et communautaires. Situé au cœur du développement commercial des Promenades Terrebonne à Terrebonne au Québec, Lustra est une propriété résidentielle actuellement en construction, avec des unités disponibles à la location dès l'été 2025. Une fois finalisé, ce projet en trois phases comprendra plus de 250 unités.

Un autre projet d'envergure est Griesbach Village, situé sur des terrains acquis auprès de Canada Lands sur l'ancienne base militaire de Griesbach. Idéalement situé à proximité d'un important pôle de transport en commun, il se trouve à quelques minutes au nord du centre-ville d'Edmonton, en Alberta, et au sud de la plus grande base des forces terrestres du Canada, la BFC Edmonton. Le développement comprend un centre commercial de quartier de 100 000 pieds carrés, encadrée par deux immeubles locatifs de six étages de 110 unités chacun livrés en 2024. Actuellement en construction, trois nouveaux immeubles locatifs de six étages viendront ajouter 255 unités supplémentaires en plus d'offrir un pavillon central de services aux résidents. Ces nouvelles résidences accueilleront leurs premiers locataires à l'été 2025.

Ces projets illustrent la vision de Forum : créer des espaces dynamiques et interconnectés, intégrant harmonieusement des éléments résidentiels, commerciaux et communautaires, avec notamment des épiceries, des commerces de proximité, des restaurants et bien plus encore.

« Ce site web représente bien plus qu'une simple mise à jour digitale ; il illustre notre croissance et notre engagement à transformer les modes de vie », déclare Dean Mendel, président de Forum. « Alors que nous continuons à développer des projets d'envergure, nous ne construisons pas seulement des espaces, nous créons des communautés intégrées et florissantes. Cette plateforme nous permet de raconter notre histoire et de partager notre approche audacieuse du développement urbain. »

Forum invite ses partenaires, locataires et membres de la communauté à visiter son nouveau site web et à découvrir comment l'entreprise favorise l'innovation et construit des communautés dynamiques grâce à son portefeuille croissant de projets à usage mixte.

Site de Forum : www.groupeforum.ca / www.forumproperties.com

À propos de Forum

Forum est un chef de file dans le développement et la gestion de bâtiments à usage mixte d'envergure, de centres commerciaux ancrés par des supermarchés et de propriétés résidentielles à travers le Canada. Avec une expertise couvrant tous les aspects du développement immobilier - de l'acquisition et de l'aménagement du territoire à la construction et la gestion des propriétés - Forum s'engage à créer des communautés dynamiques et durables qui améliorent la qualité de vie des résidents et visiteurs.

Active depuis la fin des années 1980, Forum est reconnue pour son leadership visionnaire en matière de développement urbain. Grâce à un portefeuille diversifié et une approche centrée sur les besoins des clients, Forum continue de redéfinir le paysage urbain canadien.

