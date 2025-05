Lancement de la Vague estivale - Plus de 150 activités gratuites à RDP-PAT pour un été unique!

MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est heureux de dévoiler la programmation 2025 de la Vague estivale! Spectacles extérieurs, expositions, activités sportives et de loisir, ateliers, cinéma en plein air, circuits d'arts, et bien plus, seront présentés dans les parcs, à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, dans les maisons patrimoniales de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles, les bibliothèques, les places publiques de RDP-PAT et même sur le fleuve et la rivière.

« Avec plus de 150 activités toutes plus intéressantes les unes que les autres, je vous assure que vous ne serez pas déçu(e)s par notre programmation estivale! Du côté de Rivière-des-Prairies, je vous invite notamment à participer à la série Festiculture Rivière les 11 et 12 juillet prochains, au parc Armand-Bombardier. Au programme : ateliers, spectacles déambulatoires, ainsi que les prestations de Kim Richardson et Kelly Bado, sont quelques-unes des activités à ne pas manquer! Nous aurons également la chance d'accueillir la chanteuse Chloé Sainte-Marie, le 3 juillet, au parc Saint-Joseph. Du côté de Pointe-aux-Trembles, Yves Lambert viendra nous faire danser le 17 juillet au Parc Marcel-Léger, suivi de Dan Bigras le 7 août. Finalement, ne manquez pas Alfa Rococo le 26 juillet au Belvédère Francine-Lalonde (Maison du citoyen) » a déclaré Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement.

Marchés publics, terrasses éphémères et plus encore!

Pour des rendez-vous animés, les terrasses éphémères, avec leur ambiance festive, incluant musique et service de bar, seront offertes à la place du Village de-la-Pointe-aux-Trembles et au parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles (13 juin et 22 août) et au parc Saint-Joseph (18 juillet et 5 septembre). Du côté de PAT, le marché public de Pointe-aux-Trembles et la Buvette du Quai sont de retour jusqu'au 27 septembre alors que du côté de RDP, le marché public de Rivière-des-Prairies se déroulera tous les dimanches du 8 juin au 24 août. Également, ne manquez pas les deux pianos publics mis à votre disposition en plein air pendant toute la saison estivale, à la Maison de la culture de PAT et à la place Paul-Déjean (parc Armand-Bombardier).

Des activités en bibliothèque

Les deux bibliothèques de l'arrondissement ne sont pas en reste et proposeront tout l'été des activités pour tous les âges! Participez avec vos enfants aux différents ateliers offerts comme ceux pour apprendre le crochet ou encore celui pour connaître les trucs et astuces afin de cuisiner avec des aliments disponibles selon la saison. Découvrez les deux jardinothèques de nos bibliothèques et obtenez des semences pour votre jardin.

Sortez prendre l'air et participez aux heures du conte et autres activités qui se tiendront tout l'été au parc Don-Bosco, au parc Saint-Jean-Baptiste, au parc Victoria-Girard ainsi qu'au parc Gérard-Picard. Également, ne manquez pas le traditionnel Club de lecture TD qui est de retour cette année. En effet, tout l'été, les jeunes de 0 à 13 ans sont invités à prendre part au Club de lecture estival dans les deux bibliothèques de l'arrondissement! Plusieurs activités intéressantes leur seront proposées sous le thème Un été autour du monde.

Zone active : des activités pour bouger près de chez soi

Envie de vous dégourdir les jambes durant la belle saison? Les activités de la Zone active sont de retour dans un parc près de chez vous! Plus d'une vingtaine d'activités sont offertes dans près de 15 parcs différents selon quatre volets, physiques, sportives, mieux-être et plein air, dirigées par des spécialistes certifié(e)s. Baladi, cardio jogging, yoga et kayak ne sont que quelques exemples.

Sur le fleuve et la rivière

Fier de sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies, RDP-PAT invite ses citoyen(ne)s à découvrir ces cours d'eau et leurs attributs grâce à nos différents parcours. Il sera aussi possible de participer à des activités d'initiation à la voile-aviron (parc Clémentine-De La Rousselière) et au kayak (plage de l'Est). De plus, ne manquez pas l'activité de découverte de l'île Bonfoin le 12 juillet et le 9 août prochain. Naviguez en kayak vers ce lieu unique où un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) vous fera visiter l'île tout en interprétant la faune et la flore présente. Finalement, les familles peuvent emprunter une navette Fleuve à vélo pour se balader à vélo sur les rives de Repentigny, Varennes et Pointe-aux-Trembles.

Nouveauté

Retrouvez un calendrier détachable au centre de votre brochure cette année! Une façon simple de ne rien manquer cet été : réservez ces moments dans votre agenda dès maintenant pour un été divertissant!

Pour connaître la programmation complète de la Vague estivale, consultez le www.montreal.ca/rdppat .

