IRWINDALE, Californie, le 21 janv. 2024 /CNW/ - xTool, un chef de file de l'industrie en matière de gravure et découpe laser, est heureuse d'annoncer le lancement de sa toute première campagne de marque sur le thème de la sécurité, qui commence le 18 janvier 2024. La campagne, dont le thème est « Créer avec audace, se protéger judicieusement », reflète l'engagement inébranlable de xTool à assurer la sécurité des utilisateurs qui poursuivent des efforts créatifs.

xTool reconnaît l'intérêt croissant pour les machines de taille au laser, ainsi que les préoccupations concernant les risques comme la surchauffe, les malaises oculaires et l'irritation de la peau, xTool vise à devenir une marque fiable, en accordant la priorité à la sécurité, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de créer en utilisant des machines de taille au laser en toute confiance et en toute sécurité.

À compter de 2024, xTool lancera une campagne axée sur la sécurité chaque année, en janvier. La campagne permettra de faire connaître les protocoles de sécurité de xTool dans les domaines du développement de produits et des services associés à la marque, sollicitera activement les commentaires des utilisateurs et fournira des réponses directes et honnêtes.

Dans le cadre de la campagne de cette année, xTool lance un programme d'échange pour les machines de taille au laser à diode ouverte, dans le but d'offrir une expérience de création améliorée et plus sécuritaire aux amateurs de machines de taille au laser. Du 18 janvier au 16 février, les utilisateurs de machines de taille au laser à diode ouverte de toutes les marques peuvent participer en soumettant une preuve d'achat sur le site Web officiel de xTool pour recevoir des coupons d'une valeur de 100$ à 500$, applicables sur les mises à niveau de n'importe quelle machine de taille au laser fermée de xTool.

De plus, xTool offre aux participants la possibilité de réclamer des accessoires de sécurité essentiels, comme des lunettes de protection et des dispositifs de protection contre les incendies. Cette mesure relative aux équipements de sécurité souligne l'importance de la sécurité dans le fonctionnement des machines de taille au laser, réaffirmant la détermination de l'entreprise à rehausser les normes de sécurité au sein de l'industrie.

xTool annonce également une adresse courriel d'urgence 24 h sur 24 ([email protected]) pour un service après-vente en matière de sécurité pratique. Les utilisateurs peuvent demander de l'aide s'ils rencontrent des problèmes de sécurité ou si des accidents se produisent lors de l'utilisation des produits xTool.

La sécurité est primordiale dans la recherche et le développement de produits de xTool. L'entreprise intègre à ses produits des caractéristiques comme des boîtiers résistants au feu, des couvercles-filtres laser, des capteurs de détection d'incendie et des dispositifs d'arrêt d'urgence. De plus, des manuels de sécurité complets et une surveillance attentive des logiciels améliorent les mesures de sécurité.

xTool s'engage à favoriser un environnement créatif et sécuritaire pour la conception de produits, de logiciels et de services. « Nous voulons protéger la croissance et le développement de chaque idée », a déclaré Jasen Wang, chef de la direction de xTool. « Grâce à l'innovation et à la bienveillance, nous favorisons une collectivité qui valorise la créativité et la responsabilité commune en matière de sécurité. Nous sommes fiers d'établir des normes pour une culture de responsabilité et d'entraide. »

