Lancement de la toute nouvelle Fire HD 10 : écran HD intégrale de 10,1 po aux couleurs éclatantes, processeur plus rapide et meilleure autonomie, le tout pour encore 199,99 $ CA seulement

Conçue pour le divertissement grâce à un grand écran HD intégrale 1080p aux couleurs vives, processeur octocœur de 2,0 GHz plus rapide, capacité de stockage de 32 Go expansible jusqu'à 512 Go par carte MicroSD, autonomie allant jusqu'à 12 heures en usage mixte

et recharge rapide et facile avec connecteur USB-C.

Nouvelle fonctionnalité d'incrustation d'images permettant de regarder Prime Video, Twitch, Netflix, la LNH et plus encore tout en naviguant sur Internet, en lisant ses courriels ou en consultant Facebook, le tout sur le même écran de la Fire HD 10.

Fire HD 10 est offerte en noir et, pour la première fois, en blanc.

SEATTLE, le 7 oct. 2019 /CNW/ - (NASDAQ : AMZN) -- Amazon a lancé aujourd'hui la toute nouvelle Fire HD 10, la nouvelle génération de la tablette la plus grande et la plus rapide entièrement conçue pour le divertissement : écran HD intégrale de 10,1 po, processeur octocœur de 2,0 GHz, autonomie allant jusqu'à 12 heures, capacité de stockage de 32 Go expansible jusqu'à 512 Go par carte MicroSD, recharge rapide et facile avec connecteur USB-C et fonctionnalité d'incrustation. La Fire HD 10 est vendue en noir et, pour la première fois, en blanc, au prix de 199,99 $ CA seulement.

« Nous avons rendu notre meilleure tablette encore plus performante grâce à un processeur plus rapide, à une meilleure autonomie et à une capacité de recharge plus rapide, a déclaré Kevin Keith, vice-président, Appareils Amazon. La toute nouvelle Fire HD 10 offre tout ce dont vous avez besoin pour vous divertir et stocker vos vidéos, vos jeux, votre musique et vos livres, à la maison ou sur la route, pour un prix toujours inférieur à 200 $ CA. »

Voici certaines des caractéristiques de la toute nouvelle Fire HD 10 :

Affichage remarquable - Grand écran HD intégrale 1080p (1920 x 1200) de 10,1 po affichant plus de 2 millions de pixels (224 ppp), qui procure une image de grande qualité aux couleurs vives.

- Grand écran HD intégrale 1080p (1920 x 1200) de 10,1 po affichant plus de 2 millions de pixels (224 ppp), qui procure une image de grande qualité aux couleurs vives. Nouveau processus plus rapide - Naviguez facilement entre les applications, visionnez des films en continu et furetez sur le Web grâce à un nouveau processeur octocœur de 2,0 GHz et à une mémoire vive de 2 Go.

- Naviguez facilement entre les applications, visionnez des films en continu et furetez sur le Web grâce à un nouveau processeur octocœur de 2,0 GHz et à une mémoire vive de 2 Go. Meilleure autonomie de la batterie - Autonomie en usage mixte allant jusqu'à 12 heures, ce qui vous permet d'aller là où la journée vous mène.

- Autonomie en usage mixte allant jusqu'à 12 heures, ce qui vous permet d'aller là où la journée vous mène. Grande capacité de stockage - La plus grande capacité de stockage offerte sur une tablette Fire, à partir de 32 Go ou 64 Go, et pouvant aller jusqu'à 512 Go grâce à une carte MicroSD. Profitez de surcroît du stockage en nuage illimité gratuit de tout le contenu Amazon et de toutes les photos prises avec une tablette Fire.

- La plus grande capacité de stockage offerte sur une tablette Fire, à partir de 32 Go ou 64 Go, et pouvant aller jusqu'à 512 Go grâce à une carte MicroSD. Profitez de surcroît du stockage en nuage illimité gratuit de tout le contenu Amazon et de toutes les photos prises avec une tablette Fire. Nouvelle recharge plus rapide - Recharge avec connecteur USB-C (2.0), plus facile et encore plus rapide.

- Recharge avec connecteur USB-C (2.0), plus facile et encore plus rapide. Son Dolby Atmos - Réglages personnalisés, haut-parleurs stéréo pour un son immersif de grande qualité.

- Réglages personnalisés, haut-parleurs stéréo pour un son immersif de grande qualité. Connexion sans fil bibande améliorée - Visionnez en continu vos vidéos favorites grâce à une meilleure connectivité 802.11ac.

- Visionnez en continu vos vidéos favorites grâce à une meilleure connectivité 802.11ac. Fiabilité incroyable - Selon les essais par culbutage, la Fire HD 10 est quatre fois plus durable que le dernier modèle d'iPad Pro, et elle coûte des centaines de dollars de moins.

- Selon les essais par culbutage, la Fire HD 10 est quatre fois plus durable que le dernier modèle d'iPad Pro, et elle coûte des centaines de dollars de moins. Nouvelle fonctionnalité d'incrustation d'images - Regardez vos vidéos préférées de Prime Video, Twitch, Netflix, LNH et d'autres services tout en naviguant sur Internet, en lisant vos courriels ou en consultant Facebook.

- Regardez vos vidéos préférées de Prime Video, Twitch, Netflix, LNH et d'autres services tout en naviguant sur Internet, en lisant vos courriels ou en consultant Facebook. Caméras orientées vers l'avant et l'arrière - Bavardez par vidéo ou utilisez Drop In avec les amis et la famille à l'aide de la caméra avant HD 720p et d'Alexa Communications. Servez-vous de la caméra arrière 2 MP pour prendre des photos et les transmettre ou les enregistrer pour plus tard grâce au stockage en nuage illimité et gratuit de toutes les photos prises avec une tablette Fire.

- Bavardez par vidéo ou utilisez Drop In avec les amis et la famille à l'aide de la caméra avant HD 720p et d'Alexa Communications. Servez-vous de la caméra arrière 2 MP pour prendre des photos et les transmettre ou les enregistrer pour plus tard grâce au stockage en nuage illimité et gratuit de toutes les photos prises avec une tablette Fire. Fonctionnalités exclusives à Amazon - ASAP, For You, X-Ray, Second Screen, Family Library, Blue Shade, On Deck et plus. Pour plus d'information, rendez-vous à amazon.ca/firehd10.

- ASAP, For You, X-Ray, Second Screen, Family Library, Blue Shade, On Deck et plus. Pour plus d'information, rendez-vous à amazon.ca/firehd10. Nouveauté : Amazon FreeTime - Grâce à des contrôles parentaux primés, les parents peuvent utiliser Amazon FreeTime afin de créer un profil pour leurs enfants et limiter le temps passé devant l'écran, fixer des objectifs éducatifs et gérer le contenu. FreeTime est gratuit sur chaque tablette Fire. Il est également possible de s'abonner à Amazon FreeTime Unlimited pour accéder à des milliers de titres, à partir de seulement 3,99 $ CA par mois.

Encore mieux avec Prime

Fire HD 10 est encore mieux avec Amazon Prime. Au Canada, les membres Prime peuvent :

Regarder des téléséries et des films primés, notamment le contenu Amazon Original comme Tom Clancy's Jack Ryan , The Boys et les séries Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel .

et les séries et . Profiter d'un choix encore plus grand grâce aux chaînes Prime Video : les membres de Prime peuvent ajouter des chaînes comme STACKTV, un service multicanal comportant 12 réseaux de qualité, Super Channel, Hollywood Suite et plus. Aucune application supplémentaire à télécharger. Aucun contrat à long terme. Payez uniquement pour les chaînes que vous voulez, et annulez en tout temps.

Écoutez plus d'un million de chansons ainsi que des centaines de listes de lecture composées avec soin et de stations avec Prime Music.

Conservez un nombre illimité de photos sur Amazon Photos et profitez de 5 Go de stockage pour des vidéos, des documents et d'autres fichiers.

Grâce à Twitch Prime, les clients peuvent profiter de jeux gratuits, de contenu de jeu, d'un abonnement à la chaîne Twitch chaque mois et plus encore.

Pour vous abonner à Amazon Prime ou en faire l'essai gratuitement pendant 30 jours (clients admissibles seulement), rendez-vous à amazon.ca/prime.

Disponibilité

La toute nouvelle Fire HD 10 est offerte en noir et, pour la première fois, en blanc. Elle ne coûte toujours que 199,99 $ CA, peut être précommandée dès aujourd'hui à amazon.ca/firehd10 et sera expédiée à partir du 30 octobre.

Les étuis de la Fire HD 10 sont offerts dans les couleurs suivantes : prune, bleu crépuscule, anthracite, grès et sauge. Ils peuvent être dressés à l'horizontale et à la verticale et ne coûtent que 49,99 $ CA.

Outre la Fire HD 10, Amazon a lancé aujourd'hui les nouvelles Fire HD 10 Kids Edition, Fire HD 8 Kids Edition et Fire 7 Kids Edition. Renseignez-vous davantage en vous rendant à newswire.ca/amazon-fire-kids-edition. Amazon a aussi lancé Amazon FreeTime et Amazon FreeTime Unlimited au Canada. Pour plus d'information, rendez-vous à newswire.ca/amazon-freetime-unlimited.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

