LANCEMENT DE LA SÉRIE BALADO TU FAIS QUOI DANS LA VIE ?

« J'invite la population québécoise à écouter ou à visionner chacun des huit épisodes de cette nouvelle série balado qui explore avec convivialité et une pointe d'humour plusieurs professions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Tu fais quoi dans la vie ? illustre la diversité et la richesse des parcours de formation menant à un diplôme d'études collégiales (DEC) technique ou à une attestation d'études collégiales (AEC). Que ce soit pour intégrer le marché du travail ou pour acquérir de nouvelles compétences, le cégep est une grande porte ouverte vers l'avenir », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

La série balado Tu fais quoi dans la vie ? est coproduite par la Fédération des cégeps et l'agence Cossette grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Les huit épisodes de la série sont d'ores et déjà disponibles sur les plateformes Spotify et YouTube ainsi que sur lecegep.ca.

Tout au long des huit épisodes, l'animateur Jonathan Roberge s'entretient avec des travailleuses et des travailleurs passionnés qui ouvrent les portes de leurs domaines professionnels tout en démystifiant les parcours de formation collégiale qui les y ont menés.

Sciences de la santé

Dans ce premier épisode, Jonathan Roberge explore l'univers des sciences de la santé en compagnie de Mathieu (infirmier d'urgence), Hasfa (infirmière clinicienne) et Johanne (technicienne en pharmacie). Parcours de formations abordés : Techniques en soins infirmiers, Intégration à la profession d'infirmière au Québec et Techniques de pharmacie.



Technologies de l'information

Dans ce second épisode, on plonge dans le monde riche et complexe des technologies de l'information avec Ronald (spécialiste TI) et Maxime (analyste informatique). Parcours de formation abordés : Administration des réseaux et sécurité informatique et Techniques de l'informatique.



Génie électrique et mécanique

Dans cet épisode, on s'intéresse à l'univers du génie électrique et mécanique aux côtés de Louis-Philippe (gestionnaire qualité) et Linchien (technicien en automatisation). Parcours de formation abordés : Techniques de génie mécanique et Instrumentation, automatisation et robotique.



Génie civil et construction

Dans cet épisode consacré au génie civil et à la construction, Jonathan Roberge discute avec le modélisateur 3D Louis-David ainsi qu'avec les chargés de projet Rafik et Dideley. Parcours de formation abordés : Techniques de génie civil et Inspection et contrôle en travaux publics.



Génie industriel

Dans cet épisode qui explore le domaine fascinant du génie industriel, on s'entretient avec David (coordonnateur) et Matis (technicien en électromécanique). Parcours de formation abordés : Génie industriel, Techniques de génie mécanique et Technologie de maintenance industrielle.



Éducation à l'enfance et intervention sociale

Dans cet épisode, Jonathan Roberge discute d'éducation à l'enfance et d'intervention sociale en compagnie d'Anick (éducatrice à l'enfance) et de Caroline (technicienne en travail social). Parcours de formation abordés : Techniques d'éducation à l'enfance et Techniques de travail social.



Gestion, administration et ressources humaines

Dans cet avant-dernier épisode, on plonge dans l'univers de la gestion, de l'administration et des ressources humaines en compagnie d'Élise (spécialiste en santé, sécurité au travail et environnement) et de Yann (conseiller en finances personnelles). Parcours de formation abordés : Techniques de gestion des ressources humaines et Techniques de gestion de commerces.



Science de la vie et technologies appliquées

Dans cet ultime épisode, on explore le domaine des sciences de la vie et des technologies appliquées avec Roman (technologiste médicale), Rokia (responsable qualité) et Meghan (technicienne en santé animale). Parcours de formation abordés : DEC en Technologie d'analyses biomédicales, Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique et Techniques de santé animale.

Liens pour écouter et visionner les huit épisodes de Tu fais quoi dans la vie ? :

Lecegep.ca : https://www.lecegep.ca/fr/balado

Spotify : https://open.spotify.com/show/6AqhmzJSTNsB2thCPN768c

YouTube : https://www.youtube.com/@cegep4387/podcasts

Le site lecegep.ca regroupe toute l'offre de formation collégiale du Québec en un seul endroit. Les jeunes, leurs parents, les adultes en reconversion professionnelle et les entreprises y trouveront plus de 140 programmes de DEC, 600 formations continues et près de 2 500 formations aux entreprises, ainsi que des certifications et des services en développement de compétences.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de service aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca.

