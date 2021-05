Lancement de la seconde phase de la campagne publicitaire sur la violence conjugale

QUÉBEC, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de susciter une prise de conscience chez les auteurs potentiels de violence et de les amener à modifier leur comportement, le gouvernement du Québec lance un deuxième volet de la campagne publicitaire La violence conjugale, ça s'arrête maintenant.

Cette campagne s'adresse principalement aux responsables de la violence pour les inciter à aller chercher de l'aide, et ce, avant qu'il ne soit trop tard. Même si la violence conjugale est subie par les deux sexes, le gouvernement du Québec a fait le choix de s'adresser directement aux hommes, puisque ce sont des hommes qui, dans la majorité des cas, en sont les auteurs. Cette campagne incite également l'entourage des responsables et des victimes de la violence sous toutes ses formes à reconnaître les signes annonciateurs et à intervenir pour mettre un terme à la situation.

Le comédien Patrice Robitaille, qui s'était associé à une campagne gouvernementale antérieure sur le sujet, vient également soutenir le message de non-tolérance envers la violence conjugale. Tout comme pour la première phase, des capsules vidéo seront diffusées à la télévision et sur le Web. Des messages seront également diffusés à la radio pour rejoindre un plus grand nombre de personnes.

Rappelons que la lutte contre la violence sous toutes ses formes, dont la violence conjugale, fait partie des dossiers prioritaires du gouvernement du Québec, encore plus pendant cette période d'urgence sanitaire qui peut malheureusement exacerber un contexte de violence conjugale existant. Par ailleurs, précisons qu'au fil des ans, plusieurs campagnes ont été orchestrées pour interpeller les victimes et leur entourage, en complément des différentes actions menées pour favoriser la mise en place d'un filet de sécurité visant à protéger les victimes.

Faits saillants :

Les investissements en production de cette deuxième phase de la campagne sont estimés à quelque 305 000 $.

La campagne est diffusée en français et en anglais selon une stratégie médias ciblant les hommes de 18 à 29 ans.

La deuxième phase de la campagne comporte :

une vidéo de 30 secondes (en français) diffusée à la télévision et sur le Web;



une publicité radio de 30 secondes (en français et en anglais);



la participation d'influenceurs qui utilisent leurs plateformes sociales pour s'exprimer sur la violence conjugale (en français et en anglais). La deuxième phase de la campagne est diffusée progressivement pendant quatre semaines, et ce, depuis le 25 mai 2021.

Lien connexe :

Pour visualiser les campagnes publicitaires :

https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Renseignements: Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, 418 528-2265, poste 3144, [email protected]