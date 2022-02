Lancement de la saison des festivals avec MONTRÉAL EN LUMIÈRE

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal invite les citoyennes et les citoyens à célébrer l'hiver en toute sécurité dans le cadre du 23e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Ce rendez-vous de notre culture nordique, un incontournable de la scène culturelle et gastronomique montréalaise, se déroule à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 5 mars dans une formule adaptée au contexte sanitaire.

En 2022, MONTRÉAL EN LUMIÈRE innove en intégrant le patin à sa programmation. En effet, grâce à la nouvelle patinoire réfrigérée de l'esplanade Tranquille, il sera maintenant possible de patiner en plein centre-ville!

« MONTRÉAL EN LUMIÈRE marque le retour de notre ville festive après deux années marquées par la pandémie. Montréal n'a rien perdu de sa créativité ni de son attrait. J'invite la population montréalaise et les gens de partout à venir le constater. Les milieux gastronomiques et culturels de la métropole ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire. MONTRÉAL EN LUMIÈRE leur permettra de relancer en grand leurs activités », s'est réjouie la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Parmi les autres nouveautés au programme de MONTRÉAL EN LUMIÈRE cette année se trouvent un sentier de patin musical et aérien, un spectacle exclusif créé par les 7 Doigts, un parcours d'installations lumineuses et des projections cinématographiques géantes. Cette programmation riche et diversifiée contribue à la relance économique de la métropole ainsi qu'à soutenir le milieu de la restauration et le secteur hôtelier, tout en dynamisant le centre-ville.

« Nous sommes très fiers d'appuyer MONTRÉAL EN LUMIÈRE, un événement majeur qui permet de faire rayonner les artistes, les artisans et les chefs de Montréal ainsi que leur savoir-faire. Le festival apportera en plus un vent d'espoir aux citoyennes et citoyens ainsi qu'aux restaurateurs et hôteliers de la métropole », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal soutient activement les festivals et les événements afin de favoriser un foisonnement d'activités rassembleuses et festives dans le Quartier des spectacles et les différents arrondissements de la métropole tout au long de l'année. MONTRÉAL EN LUMIÈRE bénéficiera, en 2022, d'une contribution financière de 600 000 $ du Service de la culture, en plus d'un soutien technique estimé à un montant de 310 000 $. De plus, dans le contexte de la pandémie, une contribution non-récurrente de 200 000 $ s'ajoutera afin de permettre une prolongation du 23e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE pendant la semaine de relâche, qui a lieu du 28 février au 5 mars 2022.

Pour consulter la programmation du festival, visitez son site web .

