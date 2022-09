Lancement de la publication « Reconnaissance des acquis et des compétences dans la formation minière - Étude sur le parcours en reconnaissance des acquis et des compétences de travailleuses et de travailleurs du secteur minier »

AMOS, QC, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) devient fort pertinente pour contribuer à augmenter l'employabilité des personnes sur le marché du travail ayant de l'expérience. En ce sens, l'Institut national des mines a réalisé un second rapport ayant pour objectif de documenter le parcours de personnes ayant entrepris une démarche de RAC dans une formation professionnelle menant au secteur minier. L'Institut national des mines (INMQ) poursuit ainsi sa mission d'actualiser l'offre de formation tout en faisant la promotion de diverses initiatives favorisant l'accès à la formation et à la diplomation dans le secteur minier.

Des partenaires de choix

Coordonnée par l'Institut national des mines, cette étude a été effectuée par la professeure-chercheuse Rachel Bélisle et le professeur-chercheur Eddy Supeno de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Lors de l'étude, des personnes candidates à la RAC dans quatre programmes de formation professionnelle (FP), soit conduite de machinerie lourde en voirie forestière, conduite de machines de traitement de minerai, extraction du minerai et forage au diamant, provenant des centres de services scolaires de la Baie-James, de l'Estuaire, Harricana et de l'Or-et-des-Bois offrant ces programmes en formation minière, ont été invitées à participer à la recherche.

Trois types de parcours de RAC

Ce rapport a permis notamment de mettre en évidence trois parcours types de RAC, des parcours permettant de découvrir les raisons qui encouragent les personnes candidates à la RAC à entreprendre cette démarche :

Le parcours de promotion RAC-FP est le parcours le plus courant dans cette étude où les personnes s'engagent en RAC pour relever de nouveaux défis dans leur métier, travailler avec des équipements plus prestigieux ou améliorer leurs conditions de vie ou de travail. Le parcours de reconversion en RAC-FP est celui où les personnes, grâce au diplôme obtenu par la RAC, peuvent changer de secteur d'activité ou de métier (par exemple passer du secteur de la construction au secteur minier ou du métier de mineur à la profession d'enseignant). Le parcours de protection en RAC-FP est celui d'une personne pour qui la RAC permet de mettre plus de chances de son côté pour retrouver des conditions salariales et de vie comparables à celles qu'elle avait avant une mise à pied.

« En documentant les parcours RAC, nous voulions découvrir les défis à relever autant pour les candidats à la RAC que pour les organisations qui mettent en place cette démarche tout en continuant à démystifier celle-ci. Nous avons aussi constaté à quel point la démarche RAC est devenue une voie incontournable pour augmenter l'employabilité des individus au Québec et valoriser ainsi la formation et la diplomation », a expliqué Mme Christine Duchesneau, présidente-directrice générale de l'Institut national des mines.

Un des témoignages tiré du rapport de recherche

« Parce qu'on a des situations que des travailleurs, ça fait quelques années qu'ils travaillent à l'usine, mais qui ont pas le diplôme. Puis il y a un nouveau qui arrive, qui a moins d'ancienneté, puis qui finalement, parce que lui il a le diplôme, il a accès à tous les postes. Mais l'autre, même s'il a l'expérience, il a pas le diplôme. […] En parlant de ma démarche, d'autres travailleurs veulent obtenir le diplôme avec la reconnaissance des acquis. »

- Une personne candidate ayant effectué la démarche RAC et obtenu son diplôme

Promotion de la démarche RAC

La promotion de la démarche RAC est l'un des mandats de l'Institut national des mines depuis sa création en 2010. Avec ce second rapport d'étude sur le sujet, l'INMQ désire poursuivre sa promotion notamment auprès des entreprises du secteur minier et de sa main-d'œuvre. D'ailleurs, des conférences seront prévues au cours de la prochaine année au Québec afin de faire connaître les résultats de cette recherche et, du même coup, de faire la promotion de la démarche.

En terminant, l'Institut national des mines désire remercier les partenaires de cette recherche sans qui le présent rapport de recherche n'aurait pu voir le jour. Il est possible de consulter la publication sur le site Web de l'Institut.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

