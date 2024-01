Lancement de la publication - « Outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuit dans un programme de formation professionnelle du secteur minier »

VAL-D'OR, QC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - En cette journée internationale de l'éducation proclamée par l'UNESCO, l'Institut national des mines lance un tout nouvel outil dans le but de mieux comprendre les enjeux liés à la persévérance des élèves des Premières Nations et Inuit en formation professionnelle dans le secteur minier. Présentée sous la forme d'un outil offrant des stratégies sensibles culturellement, des pratiques concrètes et des moyens pour les mettre en œuvre, cette publication unique a été réalisée par l'Institut national des mines en collaboration avec la Dre Émilie Deschênes, conseillère en éducation en contexte des Premières Nations et Inuit.

Cette publication se veut un moyen pour orienter le personnel enseignant, lui permettre de réfléchir sur ses pratiques tout en le guidant afin d’adapter les stratégies avec les élèves et, par conséquent, de favoriser leur persévérance. (Groupe CNW/Institut national des mines)

Un outil concret et pratique pour le personnel enseignant

Cet outil vise l'accompagnement du personnel scolaire qui exerce en formation professionnelle, en le soutenant dans l'adoption et la mise en œuvre de stratégies et pratiques éducatives de même qu'en encourageant la découverte de nouvelles pratiques. L'outil d'accompagnement est divisé en trois sections : l'une présente les facteurs de vulnérabilité et de risque ainsi que les facteurs de protection et de réussite associés à la persévérance scolaire; la deuxième section propose des pistes d'actions qui favorisent la persévérance des élèves en formation professionnelle; la dernière section offre des grilles de réflexion pour orienter la mise en œuvre des pratiques et stratégies proposées. L'originalité du contenu de cet outil pédagogique se situe dans la conception imagée inspirée des cultures autochtones, notamment les sept enseignements sacrés se référant à des animaux, des modes d'enseignement favorables à l'apprentissage des élèves des Premières Nations et Inuit.

« Cette publication est le fruit d'études antérieures menées par l'Institut national des mines en un outil concret traitant de l'enjeu de la formation auprès des élèves des Premières Nations et Inuit. Elle se veut un moyen pour orienter le personnel enseignant, lui permettre de réfléchir sur ses pratiques tout en le guidant afin d'adapter les stratégies avec les élèves et, par conséquent, de favoriser leur persévérance. Avant même ce lancement, l'engouement était bel et bien présent. Nous espérons d'ailleurs que les départements universitaires en éducation pourront présenter cet outil à leurs étudiantes et étudiants désirant enseigner », a souligné Mme Christine Duchesneau, présidente-directrice générale de l'Institut national des mines.

Des partenaires de choix

En plus d'une collaboration étroite avec Mme Susane King, gestionnaire anishinabe de Timiskaming First Nation, plusieurs partenaires ont participé à cette publication : le Centre régional d'éducation des adultes (CRÉA) Mitshapeu, le Centre régional d'éducation des adultes (CRÉA) Kitci-Amik, Kativik Ilisarniliriniq et la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ). De plus, la page couverture de l'outil est l'œuvre de l'artiste peintre Frank Polson de la nation Anishnabe Long Point First Nation de Winneway. Le graphisme a été assuré par la jeune graphiste abénakise Megan Hébert-Lebfevre de l'agence Niaka à Wôlinak. L'Institut national des mines désire remercier les partenaires de cette recherche sans qui le présent outil n'aurait pu voir le jour. Il est possible de consulter le site Web de l'Institut et de se procurer une copie auprès de l'organisation.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines

Renseignements: Source : Karine Lacroix, Coordonnatrice, Communication et Partenariats stratégiques, Institut national des mines, 819 860-7410, [email protected], www.inmq.gouv.qc.ca