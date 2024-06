Lancement de la publication - « L'impact du traitement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la formation minière au Québec : le cas des mines de lithium et de graphite »

VAL-D'OR, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - En cohérence avec la volonté gouvernementale de valoriser les minéraux critiques et stratégiques (MCS) du Québec et de favoriser le développement de la filière batterie québécoise, l'Institut national des mines a évalué au cours de la dernière année l'incidence qu'aura l'augmentation du nombre de mines au Québec exploitant des MCS sur les compétences requises pour la main-d'œuvre travaillant dans le secteur minier.

L'Institut a mis sur pied une programmation de recherche sur le sujet dont la première phase consiste à déterminer les besoins de formation pour la main-d'œuvre travaillant dans les usines de traitement du minerai des mines de lithium et de graphite au Québec ainsi qu'à identifier les programmes d'études ou de formation du Québec pouvant être influencés par l'accroissement des activités minières associées au traitement de ces minerais. En concentrant son analyse sur le lithium et le graphite, soit des MCS d'une grande importance pour le développement de la filière batterie au Québec, cette programmation de recherche est l'occasion d'unir les forces des établissements d'enseignement, des entreprises et des institutions gouvernementales afin de contribuer à l'actualisation de la formation minière et ainsi de soutenir les efforts gouvernementaux en matière de développement de la filière des MCS.

« Le gouvernement porte l'ambition que le Québec devienne un chef de file en matière de production, de transformation et de recyclage des minéraux critiques et stratégiques et, par conséquent, la formation est un facteur de réussite incontournable afin d'y parvenir. C'est le point d'entrée vers ce virage. »

Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

PROGRAMMES DE FORMATION ET D'ÉTUDES CIBLÉS ET DÉFIS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC

Après consultation auprès de l'industrie et des établissements d'enseignement concernés par la formation minière, l'Institut analysera au cours des prochaines années trois programmes prioritaires : Conduite de machines de traitement de minerai (DEP), Technologie minérale - spécialisation minéralurgie (DEC) ainsi que Génie des mines et de la minéralurgie (BAC).

Selon les établissements d'enseignement du Québec concernés par la formation minière, le développement d'une offre de formation destinée à qualifier des personnes appelées à travailler dans les usines de traitement des minerais de lithium et/ou de graphite rencontrera certains défis. Les principaux défis sont : la disponibilité des équipements et des ressources matérielles afin de pouvoir offrir la formation au sein de l'établissement d'enseignement; les enjeux quant à la structure actuelle des programmes d'études ou de formation; et l'accès aux installations des entreprises pour offrir la formation en milieu de travail.

PRINCIPAUX CONSTATS DE L'ÉTUDE

L'exploitation minière, et plus spécifiquement le traitement du minerai, représente la phase du cycle minier où les besoins de formation et de rehaussement des compétences seront les plus importants;

Selon les parties prenantes consultées, les compétences relativement au procédé de flottation ainsi qu'en matière d'automatisation et de numérisation ressortent comme étant tout particulièrement importantes à développer pour la main-d'œuvre travaillant dans les usines de traitement du minerai;

Le poste d'opératrice ou d'opérateur de machines de traitement du minerai est le poste à prioriser en matière d'actualisation des compétences pour travailler dans une usine de traitement de lithium ou de graphite;

70 % des mines et des projets miniers de lithium et de graphite estiment que l'actualisation de programmes existants ou la création de nouveaux programmes d'études ou de formation pourraient être bénéfiques pour leur entreprise;

90 % des établissements d'enseignement et des organismes éducatifs et de recherche concernés par la formation minière se disent intéressés et disponibles pour participer à un processus d'actualisation et/ou de création de programmes visant à mieux répondre au besoin de l'industrie minière.

L'Institut national des mines désire remercier les partenaires de cette étude sans qui elle n'aurait pu voir le jour. Il est possible de consulter l'étude sur le site Web de l'Institut.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

