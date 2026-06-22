Lancement de la Politique québécoise en médecine génomique

Vers des soins plus précis, plus accessibles et mieux adaptés à chaque personne

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - Chaque Québécoise et chaque Québécois mérite des soins qui tiennent compte de sa réalité et de ses besoins propres. C'est pourquoi le gouvernement du Québec franchit aujourd'hui une étape importante en lançant la Politique québécoise en médecine génomique, une première au Québec, pour offrir des soins de santé plus précis, plus personnalisés et mieux adaptés à chaque personne.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette politique permettra d'intégrer progressivement la médecine génomique au réseau de la santé afin d'offrir à chaque patient et patiente le bon traitement, au bon moment, selon son profil et ses besoins.

La médecine génomique utilise l'information contenue dans notre ADN pour mieux comprendre les maladies, choisir les traitements les plus efficaces et, dans certains cas, prévenir leur apparition. Grâce aux avancées scientifiques des dernières années, il est maintenant possible d'obtenir des diagnostics plus précis et des traitements mieux ciblés. La Politique trace une feuille de route ambitieuse pour intégrer la médecine génomique au réseau de la santé, en assurer un accès équitable partout au Québec et accélérer l'arrivée des innovations au bénéfice des patients et patientes.

Pour accélérer ce virage, un investissement de 2 500 000 $ est annoncé afin de soutenir des initiatives concrètes qui amélioreront directement l'accès aux soins, la précision des diagnostics et la personnalisation des traitements, notamment :

le développement du profilage génomique large en cancérologie (200 000 $), permettant d'identifier un plus grand nombre d'altérations génétiques et d'orienter les traitements de façon plus précise;

le financement des tests compagnons (1 200 000 $), essentiels pour accélérer l'accès à des thérapies innovantes;

la mise en place d'un programme de bourses pour les généticiens et généticiennes de laboratoire clinique certifiés (253 800 $) afin de renforcer une expertise clé dans le réseau;

l'offre du prélèvement buccal (160 000 $), une approche plus simple, moins invasive et plus accessible pour les patients et les patientes;

l'exploitation des données génomiques au Québec (750 000 $) afin d'accélérer de façon significative le développement d'un outil qui permettra aux équipes d'analyser et d'interpréter les données issues du séquençage de l'ADN.

Ces investissements constituent les premières actions d'une vision qui guidera le développement de la médecine génomique au Québec au cours des 10 prochaines années. La Politique permettra notamment de consolider les expertises existantes, d'optimiser les ressources et d'accélérer des projets déjà en cours, comme le rapatriement des analyses au Québec, le déploiement des biopsies liquides en cancérologie et la participation à un projet pancanadien de séquençage du génome complet.

Citations :

« La médecine génomique ouvre la voie à une nouvelle génération de soins, plus précis, plus personnalisés et mieux adaptés à chaque personne. En tenant compte de ce qui nous rend uniques, elle permet de mieux prévenir les maladies, de poser des diagnostics plus rapidement et d'offrir le bon traitement, au bon moment. Avec cette première Politique québécoise en médecine génomique, le Québec fait un choix résolument tourné vers l'avenir et met l'innovation au service des patientes et des patients. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

La génomique transforme déjà la prise en charge de nombreuses maladies, notamment en cancérologie, en maladies rares et en médecine préventive, en permettant des diagnostics plus rapides et des traitements plus ciblés.

Grâce au Réseau québécois de diagnostic moléculaire, près de 40 000 analyses sont déjà réalisées chaque année dans les laboratoires publics québécois. La Politique vient renforcer cet élan et structurer les prochaines étapes du développement de la médecine génomique dans l'ensemble du réseau.

La Politique mise sur le rapatriement des analyses réalisées à l'extérieur du Québec, permettant des gains d'efficience importants et un réinvestissement dans les capacités du réseau.

Elle soutient également le développement d'une infrastructure intégrée de données génomiques, essentielle pour assurer la qualité, la sécurité et l'utilisation optimale des informations cliniques.

La Politique prévoit l'élaboration d'un plan d'action ministériel, en collaboration avec Santé Québec, afin de préciser les étapes de sa mise en œuvre et les priorités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170