Lancement de la plateforme « Éthique et déontologie du gestionnaire en contexte québécois »

L'Ordre des administrateurs agréés veut faciliter l'intégration des immigrants à des postes de cadres

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des administrateurs agréés (l'Ordre) est heureux d'annoncer le lancement de sa plateforme intitulée « Éthique et déontologie du gestionnaire en contexte québécois » visant à faciliter l'intégration des cadres immigrants à des postes de décision au sein des entreprises. Ce projet, soutenu par une contribution financière de 117 000 $ du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, dans le cadre du Programme de reconnaissance des compétences et accès aux ordres professionnels permettra d'offrir aux professionnels issus de l'immigration une connaissance plus accrue quant aux notions d'éthique et de déontologie dans le cadre de leur travail en sol québécois. Grâce à cette plateforme, ils pourront tester leurs connaissances par une autoévaluation, un guide de référence, ainsi qu'une formation en ligne, divisée en plusieurs modules portant, notamment, sur l'égalité, la flexibilité, le respect, la confiance, la coopération, la participation et le travail d'équipe, toutes des valeurs qui animent les Québécois et les Québécoises dans leur milieu de travail.

Les métiers de cadres sont en pleine mutation. Si certaines industries ressentent déjà une rareté de main-d'œuvre, les prévisions pour 2030 sont alarmantes. En effet, selon une étude américainei, plus de 85 millions de nouveaux talents seront recherchés dans le monde dont 21 % sont des cadres. Pour y faire face, les entreprises québécoises devront faire preuve d'audace, de proactivité et d'agilité.

Ainsi, la plateforme proposée par l'OAAQ arrive à point nommé alors que l'immigration est une des solutions au problème criant de rareté de main-d'œuvre qualifiée, auquel font face de nombreuses entreprises québécoises.

« Notre objectif est de favoriser l'intégration des immigrants en sol québécois disposant des compétences pour occuper un poste de gestionnaire, ou des candidats à l'immigration, par une connaissance accrue des notions d'éthique et de déontologie dans le milieu de travail québécois », a indiqué Jacques Cusson, Adm.A., F.C.M.C., président de l'Ordre des administrateurs agréés. « Cette plateforme se veut à la fois un guide de réflexion, dans un contexte professionnel, tout en dressant un portrait de la culture de gestion au Québec. »

Au Québec, les statistiques sur l'intégration des gestionnaires immigrants à des postes de cadres sont peu flatteuses. Un sondageii mené par l'Ordre plus tôt cette année indiquait que l'équivalence ou la reconnaissance de diplôme (34 %) et les barrières culturelles (28 %) représentaient les deux principaux freins à la promotion des personnes immigrantes à des postes de cadres dans les entreprises au Québec - bien que 90 % des dirigeants admettaient qu'une meilleure intégration des immigrants compétents favoriserait le développement des affaires.

Par cette plateforme, l'Ordre souhaite offrir des outils concrets et pratiques qui pourront contribuer à contrer les barrières culturelles, tout en favorisant la maîtrise des notions d'éthique et de déontologie couramment employées et fort répandues dans les milieux de travail québécois. On y aborde, notamment, les notions de conflit d'intérêts, d'indépendance professionnelle, de corruption et d'acte répréhensible, de fraude, de la discrimination et des préjugés, de la confidentialité et du secret professionnel, et plus encore.

L'Ordre fait preuve d'innovation et de créativité en développant un ensemble d'outils pour permettre de soutenir les efforts déployés par divers acteurs économiques, communautaires, sociaux et politiques en faveur de l'employabilité des cadres venus d'ailleurs. L'Ordre propose des réponses concrètes, à la fois aux entreprises et aux immigrants gestionnaires, pour favoriser l'intégration en contexte professionnel. Cette plateforme s'ajoute aux nombreux outils produits par l'Ordre afin de faciliter l'intégration des gestionnaires immigrants, notamment la trousse à outils comprenant un référentiel des compétences du gestionnaire en contexte québécois, une autoévaluation des compétences de gestion pour identifier les compétences et aptitudes à améliorer afin d'accéder à des emplois de cadre, une section pour les dirigeants de PME et d'OBNL présentant les meilleures pratiques pour favoriser l'inclusion de la diversité culturelle en entreprise et une section dédiée aux gestionnaires immigrants pour se familiariser avec les codes culturels, les styles de gestion et le contexte québécois des affaires.

« C'est en se donnant les moyens de réussir que nos entreprises progresseront et que les gestionnaires immigrants pourront pleinement mettre leurs compétences au profit de celles-ci, » a conclu M. Cusson.

À propos de l'Ordre des administrateurs agréés

L'Ordre des administrateurs agréés est l'ordre professionnel voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l'Ordre sont des gestionnaires professionnels qui portent le titre d'administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, ils œuvrent dans tous les secteurs de l'activité économique du Québec. Les Adm.A. planifient, dirigent et conseillent, ce qui leur confère une véritable expertise en gestion. Ce sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance, de la gestion immobilière, de la planification financière, de la gestion de projet, de l'administration publique, etc.

____________________________ i Cabinet américain de recrutement de cadres dirigeants, Korn Ferry, étude publiée en mai 2018 ii Sondage Internet, réalisé par Léger du 8 au 11 février 2019, suivi d'un sondage identique du 15 au 19 février 2019, auprès d'un échantillon total de 1081 travailleurs québécois, âgés de 18 ans ou plus. La marge d'erreur est de ± 3,0 %, et ce, 19 fois sur 20.

