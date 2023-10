Lancement de la planification stratégique 2023-2028

VAL-D'OR, QC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - L'Institut national des mines du Québec est fier de lancer son Plan stratégique 2023-2028. Le 20 septembre dernier, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a formellement déposé la nouvelle planification stratégique à l'Assemblée nationale, rendant ainsi le document public et formalisant son adoption par le gouvernement du Québec.

Le présent plan stratégique couvrira une période de cinq ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Il propose trois enjeux incontournables afin de répondre aux besoins du secteur minier au Québec en cohérence avec l’une des priorités gouvernementales, soit la valorisation des minéraux critiques et stratégiques pour le développement d’une filière batterie prospère. (Groupe CNW/Institut national des mines) Concrètement, l’Institut national des mines désire soutenir le secteur minier dans l’embauche d’une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée, et ce, dans un secteur en pleine évolution et, finalement, œuvrer à faire connaître et reconnaître la formation minière québécoise. (Groupe CNW/Institut national des mines)

Créé en 2010, l'Institut national des mines a pour rôle de conseiller les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ainsi, il diffuse aujourd'hui la troisième planification stratégique de son histoire. Après plus de 13 ans d'existence, l'organisation a délaissé les phases de mise en place et de positionnement pour entrer dans une ère de consolidation. En effet, l'Institut jouit désormais d'une crédibilité et d'une notoriété au Québec comme à l'international, par la qualité de ses travaux et la rigueur de son équipe. L'organisation œuvre à chaque instant à actualiser la formation dispensée par les établissements d'enseignement interordre et à s'assurer de l'acquisition des compétences nécessaires à la réussite du secteur minier au Québec.

« Avec cette nouvelle planification, l'Institut désire continuer à offrir un travail de concertation avec tous les partenaires de l'ensemble du Québec provenant du milieu de l'éducation, du secteur minier et des instances gouvernementales désirant moderniser la formation menant au secteur minier. Grâce à une formation de qualité, nous parviendrons certainement à offrir une industrie plus sécuritaire, plus compétitive, plus verte et durable », a exprimé la présidente-directrice générale de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau.

Le présent plan stratégique couvrira une période de cinq ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Il propose trois enjeux incontournables afin de répondre aux besoins du secteur minier au Québec en cohérence avec l'une des priorités gouvernementales, soit la valorisation des minéraux critiques et stratégiques pour le développement d'une filière batterie prospère. Concrètement, l'Institut national des mines désire soutenir le secteur minier dans l'embauche d'une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, et ce, dans un secteur en pleine évolution et, finalement, œuvrer à faire connaître et reconnaître la formation minière québécoise.

Il est possible de consulter la nouvelle planification sur le site Web de l'organisme gouvernemental.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

inmq.gouv.qc.ca

SOURCE Institut national des mines

Renseignements: Karine Lacroix, conseillère stratégique en communication | Institut national des mines, 819 860-7410, [email protected]